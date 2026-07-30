Ăn trong vòng 8 tiếng giúp duy trì trí nhớ khi về già

Nghiên cứu thí điểm này theo dõi những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì đang tham gia chương trình giảm cân kéo dài 6 tháng.

TS Sue Shapses, chuyên gia dinh dưỡng, giáo sư tại Đại học Rutgers và Trung tâm Y tế Rutgers-RWJ, đồng thời là điều tra viên chính của nghiên cứu, cho biết: "Chỉ riêng việc giảm cân thôi cũng sẽ giúp ngăn ngừa một số suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác, và những dữ liệu này cho thấy có thể có thêm lợi ích nếu bạn ngừng ăn 4 giờ trước khi đi ngủ và giảm thời gian ăn xuống còn 8-9 giờ mỗi ngày, so với khung thời gian ăn uống thông thường là 12 giờ mỗi ngày".

Hãy chia nhỏ bữa ăn để các bữa không cách nhau quá 8 tiếng.

Thử nghiệm mới này bao gồm 47 phụ nữ từ 50 đến 79 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì. Mỗi người tham gia được hướng dẫn giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày xuống 500 calo.

26 phụ nữ cũng được hướng dẫn ăn hết thức ăn trong vòng chưa đầy 9 giờ mỗi ngày. Những người tham gia còn lại tiếp tục ăn trong khoảng thời gian điển hình hơn, khoảng 12 giờ mỗi ngày.

Phụ nữ trong nhóm ăn uống hạn chế thời gian thường ăn trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 6h chiều. Thời gian ăn trung bình của họ là 8,2 giờ mỗi ngày, so với mức trung bình 12,3 giờ ở phụ nữ trong nhóm ăn uống bình thường.

Sau 6 tháng, trung bình các phụ nữ đã giảm được khoảng 15 pound (khoảng 7,8 kg). Mức giảm cân ở cả hai nhóm là tương đương nhau.

Mặc dù kết quả tương tự, những phụ nữ ăn trong vòng 8-9 giờ có kết quả tốt hơn đáng kể trong các bài kiểm tra về khả năng lập kế hoạch không gian và giải quyết vấn đề so với những người tiếp tục ăn trong suốt 12 giờ.

Nhóm bị giới hạn thời gian cũng có xu hướng mắc ít lỗi hơn trong các bài kiểm tra liên quan đến trí nhớ và học tập, mặc dù sự khác biệt đó không đạt đến mức ý nghĩa thống kê.

"Việc ăn uống hạn chế thời gian có tác dụng khiêm tốn trong việc cải thiện khả năng lập kế hoạch không gian và giải quyết vấn đề, cũng như giảm thiểu các lỗi liên quan đến trí nhớ và học tập," Shapses cho biết.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng thử nghiệm này có quy mô nhỏ và cần có các nghiên cứu lớn hơn.

Nghiên cứu trong tương lai cũng sẽ xem xét lý do tại sao thời điểm ăn uống có thể ảnh hưởng đến não bộ. Các giải thích khả thi bao gồm sự tương tác giữa nhịp sinh học, tình trạng viêm nhiễm, sức khỏe trao đổi chất và các con đường sinh học giúp cơ thể cảm nhận và phản ứng với chất dinh dưỡng.

Các tế bào thần kinh sẽ thay đổi ra sao khi bạn học được điều mới?