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Toyota Land Cruiser 70 "cộc" vẫn là hàng hot ở Dubai sau hơn 40 năm

Hải Nam

Tại Nhật hay Úc vẫn đang sản xuất Toyota Land Cruiser 70 bán tải hoặc wagon 5 cửa, riêng Trung Đông và một số nước Nam Mỹ/châu Á còn nhiều bản trục cơ sở ngắn.

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Thế hệ 70 Series của Toyota Land Cruiser đã tồn tại gần như không thay đổi trong hơn bốn thập kỷ qua. Mẫu xe địa hình cổ điển này đã trở lại vào năm 2024 với một bản nâng cấp toàn diện, tuy nhiên đa phần các thị trường chỉ có các phiên bản trục cơ sở dài với kiểu thân xe wagon 5 cửa, bán tải cabin đơn hoặc cabin kép.
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Mặc dù vậy Toyota vẫn sản xuất cả Land Cruiser 70 với trục cơ sở ngắn (hay còn được người yêu xe Việt thường gọi là Land "cộc") dành riêng cho thị trường Trung Đông và một số nước Nam Mỹ/châu Á còn có nhiều biến thể trục cơ sở ngắn.
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Các phiên bản Land "cộc" này mới đây đã được tay đua Takamoto Miura của đội Toyota Racing W2RC/Dakar Rally và kỹ sư trưởng Masaya Uchiyama của Land Cruiser giới thiệu chi tiết qua một video chi tiết. Mẫu đầu tiên là xe mui cứng thân hẹp màu đen, chủ yếu dùng cho mục đích thương mại.
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Điểm nhấn thực sự là chiếc xe mui trần có kính chắn gió phía trước có thể tháo chốt và gập phẳng xuống mui xe. Uchiyama giải thích rằng những người chăn nuôi thích kiểu thiết kế này vì nó cho phép người làm nông ném dây thừng thẳng từ trong xe khi đang di chuyển.
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Chiếc xe Toyota Land Cruiser 70 mui trần này cũng có cấu trúc bảo vệ chống lật và ghế băng dài ở phía sau, nâng tổng sức chứa lên sáu hoặc bảy người. Phiên bản SWB là một trong những cấu hình hiếm gặp nhất của dòng Land Cruiser 70 Series.
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Kích thước nhỏ gọn của những chiếc Toyota Land Cruiser 70 mang lại khả năng vận hành vượt trội, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho lực lượng cảnh sát thành phố và người lao động nông nghiệp tại các trang trại chăn nuôi gia súc.
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Đúng như tên gọi, Land "cộc" có chiều dài cơ sở 2.310mm thay vì 2.730mm như bản wagon 5 cửa, hay 3.180mm như các bản bán tải. Giống như các mẫu xe khác trong dòng 70 Series, phiên bản SWB vẫn giữ nguyên khung gầm dạng thang chịu tải nặng. Xe cũng sử dụng trục sau cứng chắc, với lò xo cuộn phía trước và nhíp lá phía sau.
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Tùy thuộc vào thị trường, phiên bản SWB có thể được trang bị động cơ diesel 6 xi-lanh hút khí tự nhiên 4.2 lít sản sinh công suất 129 mã lực, hoặc động cơ xăng V6 4.0 lít mạnh mẽ hơn với công suất 228 mã lực.
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Toyota Land Cruiser 70 sở hữu khối động cơ diesel đi kèm hộp số sàn 5 cấp, còn động cơ V6 đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Sức mạnh được truyền đến cả bốn bánh thông qua hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian (4WD).
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Kỹ sư trưởng Uchiyama tiết lộ rằng khoảng 90% tổng số xe Series 70 trục cơ sở ngắn được xuất khẩu sang Trung Đông , 10% còn lại được xuất sang một số khu vực chọn lọc ở Nam Mỹ và châu Á.
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Về giá cả, phiên bản Toyota Land Cruiser 70 mui cứng ba cửa trục cơ sở ngắn (SWB) có giá khởi điểm 177.900 Dirham (1,274 tỷ đồng) tại Dubai, rẻ hơn 10.000 Dirham (71,65 triệu đồng) so với phiên bản năm cửa tương đương.
Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser 70 kỷ niệm 40 năm.
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