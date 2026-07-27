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Mục sở thị BMW M2 G87 đầu tiên về Việt Nam, không dưới 4 tỷ đồng

Thảo Mai

Chiếc BMW M2 G87 đầu tiên đã về Việt Nam, nhiều khả năng được khách hàng đặt trước. Xe sở hữu khối động cơ S58 mạnh 480 mã lực và nhiều trang bị đắt giá.

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Một chiếc BMW M2 thế hệ mới (mã G87) vừa có mặt tại đại lý chính hãng Việt Nam với màu sơn vàng Sao Paulo Yellow. Theo phía đại lý, giá bán cơ sở cho bản tiêu chuẩn là 4,099 tỷ đồng. Trước đó, chiếc xe thể thao này từng xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội.
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Xe có kích thước tổng thể đạt 4.580 x 1.887 x 1.403 mm, chiều dài cơ sở 2.747 mm. Kích thước này tương đương các mẫu sedan cỡ C, trong khi đây là xe thể thao hai cửa cỡ nhỏ nhất của BMW. Ngoại thất BMW M2 G87 khác biệt so với M3 hay M4 nhờ lưới tản nhiệt quả thận không viền cỡ nhỏ. Cản trước cắt xẻ với hai hốc gió vuông lớn.
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Phía sau xe gây chú ý với cụm bốn ống xả đặc trưng của dòng M, kết hợp bộ khuếch tán gió và cánh gió nhỏ trên nắp khoang hành lý. Xe sử dụng bộ mâm M kiểu 930 kích thước 19 inch phía trước đi kèm lốp 275/35R19 và 20 inch phía sau đi kèm lốp 285/30R20.
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Bên trong khoang cabin của BMW M2 G87 mới nổi bật với màn hình cong tích hợp hệ điều hành BMW Operating System 8.5. Chiếc xe tại đại lý được trang bị ghế M Carbon Bucket với bề mặt kết hợp Alcantara và Sensatec, đi cùng các chi tiết trang trí bằng sợi carbon.
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Các tiện nghi tiêu chuẩn trên xe gồm: hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, đèn viền nội thất, trần xe M màu đen, vô-lăng M, chìa khóa thông minh, gương chống chói tự động, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động.
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Sức mạnh của BMW M2 G87 đến từ động cơ S58 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L TwinPower Turbo, sản sinh công suất tối đa 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h.
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Ngoài ra, BMW còn trang bị cho M2 thế hệ mới hệ thống treo Adaptive M, vi sai M Sport, phanh hiệu năng cao M cùng gói công nghệ M Drive Professional nhằm nâng cao khả năng vận hành trên đường đua.
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Với mức giá niêm yết từ 4,099 tỷ đồng, BMW M2 sẽ cạnh tranh cùng Porsche 718 Cayman, mẫu xe hiện có giá khởi điểm từ 4,050 tỷ đồng tại Việt Nam. Đây đều là mức giá chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa cũng như các khoản thuế và chi phí lăn bánh...
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Như vậy, số tiền thực tế để sở hữu một chiếc BMW M2 hay Porsche Cayman nhiều khả năng không dưới 4,1 tỷ đồng, chưa gồm cả chi phí lăn bánh. Dự đoán, mẫu xe này sẽ sớm được chủ nhân cho ra biển số và lăn bánh tại Việt Nam trong thời gian tới.
Video: Giới thiệu xe hiệu năng cao BMW M2 G87 tại Nhật Bản.
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