Video: Xem chi tiết BMW 2 Series Gran Coupe 220i 2024.

Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã yêu cầu BMW triển khai đợt tái triệu hồi đối với nhiều mẫu xe trên toàn cầu do mối hàn trên mô tơ trợ lực phanh có thể bị tách rời dưới áp lực phanh quá lớn, điều này dẫn đều hệ thống hỗ trợ phanh điện tử (gồm chống bó cứng phanh ABS và cân bằng điện tử ESP) bị lỗi và làm tăng nguy cơ tai nạn.

BMW triệu hồi hơn 2.200 xe lỗi hệ thống hỗ trợ phanh.

BMW đã triệu hồi các mẫu xe do lỗi trên vào năm 2024, nhưng biện pháp khắc phục chưa được thực hiện đúng cách. Do đó, hãng xe Đức sẽ phải tái triệu hồi 2.252 ôtô trên toàn cầu (sản xuất từ năm 2022 - 2024), gồm các mẫu: 2 Series, 5 Series, 7 Series, i5, i7, IX1/X1, IX2/X2, X5, X5M, X6, X6M, X7 và XM.

Tại đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền, xe BMW trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế bộ phận trợ lực phanh thủy lực để khắc phục hoàn toàn lỗi.

Vào tháng 4/2024, BMW đã phải triệu hồi hơn 370.000 ôtô trên toàn cầu do lỗi tương tự, gây gián đoạn hoạt động của các hệ thống ABS và ESP, khiến xe cần nhiều khoảng cách để phanh hơn và tăng nguy cơ va chạm với các phương tiện khác.