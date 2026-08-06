BYD Yangwang U8L ra mắt bản 4 chỗ mạ vàng thật, giá bán hơn 7 tỷ đồng

Bệnh nhân đầu tiên điều trị bằng vaccine ung thư cá thể hóa NEOONCOVAC của Nga sắp hoàn thành liệu trình, mở ra cơ hội mới trong y học chính xác.
Toyota Alphard 2026 vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của biến thể HEV Smart, giúp mở rộng danh mục sản phẩm lên 6 phiên bản.
Sinh ra trong dòng họ khoa bảng, GS Phan Huy Lê dành trọn cuộc đời nghiên cứu, để lại nhiều công trình có giá trị, góp phần làm sáng tỏ lịch sử Việt Nam.
Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage kỷ niệm sáu thập kỷ của chiếc Miura là siêu xe thương mại động cơ đặt giữa đầu tiên - với thiết kế gợi nhớ về quá khứ.
Arginine là một axit amin giúp các tế bào xây dựng các protein. Nồng độ arginine thấp bất thường có liên quan đến một số bệnh, bao gồm ung thư ruột kết.
Chỉ có 10 chiếc Purosangue và mỗi chiếc chỉ có một phiên bản, bộ sưu tập Purosangue American Grand Tour mới "độc" hơn bất kỳ mẫu xe nào của Ferrari.
Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát hiện ra rằng đi bộ nhanh mỗi tuần một lần có thể làm giảm mỡ cơ thể và cải thiện thể lực tim mạch ở người béo phì.
Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.
Phân tích mô phỏng cho thấy có tới 170 triệu lỗ đen trong Dải Ngân Hà, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của chúng.
Nghiên cứu phát hiện TRF2 bảo vệ tế bào gốc cơ, giúp cơ phục hồi sau tổn thương và có thể ứng dụng trong điều trị loạn dưỡng cơ và ung thư.