BYD Yangwang U8L ra mắt bản 4 chỗ mạ vàng thật, giá bán hơn 7 tỷ đồng

Nga tiến gần hơn đến điều trị ung thư cá thể hóa bằng vaccine mRNA Bệnh nhân đầu tiên điều trị bằng vaccine ung thư cá thể hóa NEOONCOVAC của Nga sắp hoàn thành liệu trình, mở ra cơ hội mới trong y học chính xác.

Toyota Alphard HEV Smart 2026 ra mắt Đông Nam Á, chỉ từ 2,8 tỷ đồng Toyota Alphard 2026 vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của biến thể HEV Smart, giúp mở rộng danh mục sản phẩm lên 6 phiên bản.

Hơn nửa thế kỷ nghiên cứu và cống hiến của GS Phan Huy Lê Sinh ra trong dòng họ khoa bảng, GS Phan Huy Lê dành trọn cuộc đời nghiên cứu, để lại nhiều công trình có giá trị, góp phần làm sáng tỏ lịch sử Việt Nam.

Ngắm Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage - "siêu bò" kỷ niệm 60 năm Miura Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage kỷ niệm sáu thập kỷ của chiếc Miura là siêu xe thương mại động cơ đặt giữa đầu tiên - với thiết kế gợi nhớ về quá khứ.

Arginine - chìa khóa giúp tăng cường miễn dịch chống ung thư và virus Arginine là một axit amin giúp các tế bào xây dựng các protein. Nồng độ arginine thấp bất thường có liên quan đến một số bệnh, bao gồm ung thư ruột kết.

Ra mắt siêu SUV Ferrari Purosangue cực hiếm chỉ 10 chiếc toàn cầu Chỉ có 10 chiếc Purosangue và mỗi chiếc chỉ có một phiên bản, bộ sưu tập Purosangue American Grand Tour mới "độc" hơn bất kỳ mẫu xe nào của Ferrari.

Lợi ích của tập thể dục một lần mỗi tuần cho người béo phì Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát hiện ra rằng đi bộ nhanh mỗi tuần một lần có thể làm giảm mỡ cơ thể và cải thiện thể lực tim mạch ở người béo phì.

Toyota Harrier hybrid 2027 có thêm bản cắm điện 1.500W, giá từ 28.100 USD Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.

Bản đồ các lỗ đen trong Dải Ngân Hà hé lộ bí mật của vũ trụ Phân tích mô phỏng cho thấy có tới 170 triệu lỗ đen trong Dải Ngân Hà, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của chúng.