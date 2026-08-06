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BYD Yangwang U8L ra mắt bản 4 chỗ mạ vàng thật, giá bán hơn 7 tỷ đồng

Hải Nam

Hnagx xe BYD vừa công bố hình ảnh chính thức của Yangwang U8L Snowcrest Edition, phiên bản 4 chỗ hoàn toàn mới của mẫu SUV hạng sang Yangwang U8L.

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BYD vừa công bố hình ảnh chính thức của Yangwang U8L Snowcrest Edition, phiên bản 4 chỗ. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.400 x 2.049 x 1.921 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.250 mm. Theo BYD, mẫu SUV này dài hơn khoảng 17 mm so với Cadillac Escalade tiêu chuẩn.
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Ở ngoại thất, Yangwang U8L Snowcrest Edition sở hữu phối màu bạc kết hợp nhiều chi tiết mạ vàng. Logo phía trước được chế tác bằng vàng thật, trong khi hai bên thân xe xuất hiện cảm biến LiDAR và dòng chữ "Yangwang" trên cột D.
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Điểm khác biệt lớn nhất của Yangwang U8L Snowcrest Edition nằm ở cấu hình nội thất 4 chỗ. Hàng ghế sau được bố trí hai ghế thương gia độc lập, ngăn cách bởi bệ trung tâm cỡ lớn tích hợp màn hình điều khiển cảm ứng, tủ lạnh và nhiều ngăn chứa đồ.
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Không gian nội thất sở hữu họa tiết lấy cảm hứng từ phong cảnh núi non, xuất hiện trên bề mặt ghế, bệ trung tâm, tapi cửa và cột xe. Tựa đầu của từng ghế cũng được thêu logo riêng của phiên bản Snowcrest. Hai ghế sau còn được trang bị bệ đỡ chân chỉnh điện, hệ thống loa tích hợp trên tựa đầu, bàn làm việc gập, hệ thống đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh...
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Cung cấp sức mạnh cho xe là hệ truyền động EREV với sự kết hợp của mô tơ điện với động cơ xăng tăng áp 2.0L đóng vai trò làm máy phát điện kết hợp bộ pin Blade 2.0 dung lượng 56,58 kWh hỗ trợ sạc nhanh. Khả năng vận hành được đảm nhiệm bởi bốn mô-tơ điện, mỗi bánh xe sử dụng một mô-tơ riêng, tạo ra tổng công suất 1.180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.280 Nm.
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Yangwang U8L có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây, trong khi phạm vi hoạt động kết hợp đạt khoảng 1.000 km. Xe cũng được trang bị hệ thống treo thủy lực Disus-P cùng phanh gốm carbon nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của một mẫu SUV cỡ lớn hiệu suất cao.
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Vì được định vị ở phân khúc SUV siêu sang, nên Yangwang U8L còn có doanh số khá hạn chế. Theo số liệu từ China EV DataTracker, trong 6 tháng đầu năm 2026, BYD đã bàn giao 831 chiếc Yangwang U8L phiên bản 6 chỗ cho khách hàng tại thị trường Trung Quốc.
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Xe dự kiến được mở bán với giá khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng) tại Trung Quốc. Việc bổ sung phiên bản Snowcrest Edition 4 chỗ cho thấy BYD tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc siêu sang, đồng thời hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân và người dùng có nhu cầu cá nhân hóa cao, thay vì theo đuổi mục tiêu doanh số lớn.
Video: Chạm mặt SUV hạng sang BYD Yangwang U8L.
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