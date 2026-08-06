Nissan NX7 lộ diện - SUV thuần điện giá rẻ lăn bánh hơn 600 km

Volkswagen Jetta sẽ là xe thương hiệu con năng lượng mới "giá mềm" Jetta M6 của FAW-Volkswagen ra mắt tại Trung Quốc trước khi ra mắt toàn cầu, đánh dấu bước chuyển mình của Jetta từ một dòng xe trở thành thương hiệu con mới.

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