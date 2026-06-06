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Ra mắt Nissan X-Trail e-Power 2026 từ 980 triệu đồng, liệu có về Việt Nam?

Hải Nam

Nissan Philippines vừa cho ra mắt X-Trail 2026 sau nhiều năm vắng bóng. Xe trang bị hệ thống hybrid e-Power và có giá 2,29 triệu Peso (khoảng 980 triệu đồng)

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Mẫu crossover Nissan X-Trail e-Power 2026 đã chính thức quay trở lại thị trường Philippines sau nhiều năm vắng bóng, tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines lần thứ 10 (PIMS 2026). Ở lần trở lại này, X-Trail thế hệ mới được phân phối với duy nhất một phiên bản sử dụng công nghệ hybrid e-Power.
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Về ngoại hình, Nissan X-Trail e-Power 2026 vẫn giữ dáng vẻ hiện đại và cứng cáp với chiều dài tổng thể 4.660 mm, rộng 1.840 mm và cao 1.720 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.706 mm. So với thế hệ trước, xe được mở rộng nhẹ ở cả chiều dài và chiều rộng, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn cho ba hàng ghế.
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Ngoại thất với điểm nhấn với đèn pha LED dạng nhiều tầng, hệ thống mở cốp rảnh tay bằng cảm biến chuyển động, cửa sau mở rộng gần 90 độ và tính năng khởi động xe từ xa qua chìa khóa. Xe còn được trang bị được trang bị mâm hợp kim 19 inch, cốp điện rảnh tay và cửa sổ trời toàn cảnh đi kèm rèm che điện.
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Khoang cabin sử dụng chất liệu da màu đen, ghế trước chỉnh điện, hàng ghế thứ hai gập 40:20:40 và hàng ghế thứ ba gập 50:50. Hệ thống tiện nghi gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình HUD 10,8 inch, màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, âm thanh Bose 9 loa, sạc không dây và điều hòa ba vùng độc lập.
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Hệ dẫn động bốn bánh e-4ORCE trên X-Trail 2026 được tạo thành từ hai mô tơ điện. Ở phía trước là mô tơ BM46 cho công suất 204 PS (201 hp hoặc 150 kW) và mô-men xoắn 330 Nm. Ở phía sau là mô tơ MM48 với thông số 136 PS (134 hp hoặc 100 kW) và 195 Nm.
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Cả hai mô tơ đều được cấp năng lượng từ pin lithium-ion 1,8 kWh, được sạc bởi động cơ xăng KR15DDT 1.5 turbo, ba xi-lanh thẳng hàng, công suất 144 PS (142 hp hoặc 106 kW) và mô-men xoắn 250 Nm. Động cơ chỉ đóng vai trò máy phát và không truyền động trực tiếp xuống bánh xe. Cấu tạo hybrid này giống mẫu Kicks từng được bán tại Việt Nam.
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Xe còn có 6 túi khí, đầy đủ hệ thống an toàn bị động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát đổ dốc cùng gói ADAS 360 Safety Shield. Các tính năng bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo giám sát người lái, camera 360, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ đèn pha thông minh.
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Xe có các tùy chọn màu sắc Sahara Dune Metallic, Cardinal Red Metallic, Everest White và Stealthy Pearl Gray. Nissan còn tung phiên bản đặc biệt kết hợp các màu Everest White, Stealth Pearl Gray và Sahara Dune Metallic với nóc đen, giới hạn 100 chiếc và có giá cao hơn.
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Tại thị trường Philippines, phiên bản e-Power của Nissan X-Trail 2026 được niêm yết ở mức giá 2,29 triệu Peso (tương đương 980 triệu đồng) cho biến thể duy nhất. Hiện chưa có thông tin về mẫu xe này liệu có ra mắt tại Việt Nam hay không, nhưng phiên bản cũ hiện đã biến mất trên website của hãng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Nissan X-Trail 2026 thế hệ mới.
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