EU lập kỷ lục mới về lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga

Các kế hoạch hiện nay của EU đều hướng tới mục tiêu chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) dài hạn từ Nga, thậm chí EU sẽ cấm các hợp đồng nhập khẩu LNG ngắn hạn của Moscow vào năm 2027.

Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất của EU vẫn tạo ra các ngoại lệ cho các công ty châu Âu tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến thị trường các nước thứ ba sau khi một số quốc gia thành viên phản đối các biện pháp mà họ cho là sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của các nước này.

Theo thống kê của Bloomberg, Bỉ hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu LNG từ Nga trong tháng 7 do sự gián đoạn ở Trung Đông làm hạn chế nguồn cung thay thế cho châu Âu.

EU đã nhập khẩu kỷ lục 9,89 triệu tấn LNG từ dự án Yamal của Nga trong nửa đầu năm 2026.

Theo các nguồn tin, Bỉ đã nhập khẩu khoảng 400.000 tấn khí đốt từ Nga trong tháng, trong khi tổng lượng mua LNG giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Moscow vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai của châu Âu sau Mỹ.

EU đã phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga do xung đột Ukraine leo thang. Khí đốt tự nhiên là mặt hàng mà khối này gặp khó khăn nhất trong việc thay thế kể từ khi áp đặt các hạn chế chưa từng có đối với Nga vào năm 2022. Trước đó, Nga cung cấp khoảng 45% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của EU.

Tờ Financial Times trích dẫn dữ liệu của Kpler cho hay, EU đã nhập khẩu kỷ lục 9,89 triệu tấn LNG từ dự án Yamal của Nga trong nửa đầu năm 2026, tăng 18% so với năm trước. Pháp là nước nhập khẩu lớn nhất, tiếp theo là Bỉ và Tây Ban Nha.

Cuộc chiến của Mỹ chống Iran và việc đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu – đã làm căng thẳng thêm thị trường năng lượng vốn đã bất ổn của châu Âu trong năm nay. Các nhà cung cấp lớn như Qatar Energy đã tuyên bố bất khả kháng đối với các lô hàng, khiến người mua châu Âu phải tranh giành nguồn cung LNG từ Mỹ và Tây Phi với giá ngày càng cạnh tranh. Sự tăng vọt về giá cả, chi phí vận chuyển và gián đoạn nguồn cung đã đẩy lạm phát lên cao trên toàn khối, với các nhà phân tích cảnh báo về tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông này.

Gói trừng phạt thứ 21 của EU nhắm vào Nga bao gồm các ngoại lệ sau khi Hy Lạp vận động thành công để duy trì vai trò của các công ty châu Âu trong việc vận chuyển LNG của Nga đến thị trường các nước thứ ba. Athens cảnh báo rằng các hạn chế này sẽ gây tổn hại cho ngành vận tải biển của họ trong khi mang lại lợi ích cho các đối thủ cạnh tranh nước ngoài.

Về phần mình, Moscow đã lên án các lệnh trừng phạt của EU, đặc biệt là những lệnh trừng phạt nhắm vào năng lượng, là bất hợp pháp và phản tác dụng, cho rằng chúng đã làm suy yếu khả năng cạnh tranh của khối.