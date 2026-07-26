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Siêu xe Lamborghini Huracan thành "chiến binh sa mạc" nhờ hãng độ Rezvani

Tâm Võ

Nổi tiếng bởi những chiếc siêu SUV theo chủ đề quân sự, Rezvani đã biến chiếc siêu xe Lamborghini Huracan thường thành một siêu xe địa hình mang tên Dune.

Dune mới của Rezvani

Huracan Sterrato, Rezvani Dune

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Lamborghini đã từng tạo ra một chiếc Huracan địa hình là Sterrato vào năm 2022. Tuy nhiên so với Huracan Sterrato, Rezvani Dune vừa ra mắt không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn có khả năng vượt địa hình "đỉnh" hơn nhiều.
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Sự biến đổi Lamborghini Huracan thành siêu xe địa hình lần này quá toàn diện ,đến nỗi một số người có thể khó nhận ra chiếc xe nguyên bản. Thân xe được thiết kế lại hoàn toàn, chế tạo từ sợi carbon và thậm chí còn có cả hốc hút gió trên nóc.
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Trong khi Sterrato được nâng hệ thống treo thêm 4,32cm so với Huracan thông thường , thì Dune mới của Rezvani còn nâng hệ thống treo thêm tới 11,43cm nữa để tăng khoảng sáng gầm xe. Bộ mâm xe tùy chỉnh được trang bị lốp địa hình 31 inch hầm hố, thường thấy trên các dòng xe bán tải địa hình.
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Phía sau ghế ngồi vẫn là động cơ V10 5.2 lít, nhưng nó không còn là động cơ hút khí tự nhiên nữa. Rezvani đã hợp tác với VF Engineering để trang bị bộ siêu tăng áp cho Dune, giúp tăng công suất lên 800 mã lực, gần 200 mã lực hơn so với Sterrato.
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Bên trong khoang lái, Dune vẫn giữ nguyên phần lớn thiết kế của Huracán. Những thay đổi chủ yếu nằm ở logo Rezvani thay thế biểu tượng Lamborghini và một số chi tiết hoàn thiện riêng. Trọng tâm của dự án nằm ở phần thân xe, hệ thống treo và hệ truyền động thay vì thiết kế lại nội thất.
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Rezvani gọi Dune là đại diện cho một phân khúc siêu xe hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trên thực tế thị trường đã có nhiều mẫu xe theo đuổi triết lý tương tự như Lamborghini Huracan Sterrato, Porsche 911 Dakar hay các sản phẩm từ những hãng độ chuyên biệt.
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Chỉ có 7 chiếc siêu xe địa hình Lamborghini Huracan Dune được Rezvani dự định sản xuất, và hãng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Khách hàng cần đặt cọc 1.500 đô la (có thể hoàn lại) để giữ chỗ.
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Mặc dù giá bán của Dune vẫn còn là một bí ẩn, công ty cho biết mỗi chiếc sẽ được chế tạo theo yêu cầu của khách hàng. Để so sánh, Lamborghini đã bán Sterrato với giá gần 280.000 đô la, và chỉ sản xuất 1.499 chiếc.
Video: Giới thiệu siêu xe địa hình Rezvani Dune mạnh tới 800 mã lực.
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