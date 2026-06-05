Audi Nuvolari vén màn - "kẻ kế nhiệm" R8 với sức mạnh Lamborghini

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Máy bay chiến đấu mới của NATO nâng cao khả năng phòng thủ khu vực Bắc Cực Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.

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TikTok sắp làm ôtô, cuộc chơi xe điện ngày càng nóng ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tham gia phát triển thương hiệu xe điện mới. Vậy điều gì khiến gã khổng lồ công nghệ muốn bước chân vào ngành ôtô?

Toyota ra mắt "chuyên cơ mặt đất" Alphard hybrid sạc điện giá rẻ Không chỉ Toyota Alphard, "người anh em song sinh" của mẫu MPV cao cấp này là Vellfire cũng được hãng xe Nhật Bản nâng cấp tinh chỉnh cho phiên bản năm 2026.

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