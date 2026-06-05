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Audi Nuvolari vén màn - "kẻ kế nhiệm" R8 với sức mạnh Lamborghini

Nguyễn Chung

Audi chính thức hồi sinh phân khúc siêu xe bằng Nuvolari, mẫu hybrid plug-in giới hạn 499 chiếc kế nhiệm R8 với công suất 987 mã lực, dẫn động quattro cải tiến.

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Thương hiệu Audi vừa chính thức xác nhận kế hoạch trình làng một siêu xe hoàn toàn mới mang tên Nuvolari. Mẫu xe hybrid hiệu năng cao này được sản xuất với số lượng giới hạn, đóng vai trò là thế hệ kế nhiệm trực tiếp của huyền thoại R8. Audi Nuvolari mới đặt mục tiêu trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất và mạnh mẽ nhất trong lịch sử Audi.
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Về ngoại hình, Audi Nuvolari mang diện mạo tổng hòa giữa đường nét của R8 và mẫu Concept C. Phần đầu xe gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt đặt dọc, kết hợp cùng cụm đèn pha thanh mảnh và các hốc gió kích thước lớn. Xe được trang bị bộ chia gió phía trước và hệ thống cánh gió chữ S giúp cải thiện hiệu quả khí động học ở trục trước, tăng lực ép, giảm lực nâng ở tốc độ cao, đồng thời tối ưu hóa khả năng làm mát cho hệ truyền động.
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Dọc thân xe là những mảng ốp bằng sợi carbon sắc sảo cùng chi tiết hốc gió hông (side blades) đặc trưng của dòng R8 được tái thiết kế theo phong cách hiện đại. Xe sử dụng bộ mâm đúc khóa trung tâm (center-locking) – trang bị lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu Audi thương mại. Phần đuôi xe hoàn thiện vẻ ngoài thể thao với cản sau dạng lưới thông gió, cụm đèn hậu mảnh và bộ khuếch tán lớn.
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Hệ thống phanh Audi Ceramic Pro hoàn toàn mới được phát triển chuyên biệt cho môi trường đường đua, sở hữu đĩa phanh trước kích thước lớn 420 mm đi kèm kẹp phanh 10 piston. Hệ thống phanh sau sử dụng đĩa phanh 410 mm cùng kẹp phanh 4 piston. Cụm phanh này tích hợp hệ thống thu hồi năng lượng và cơ chế làm mát nội bộ giúp tăng hiệu suất tản nhiệt lên đến 21%.
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Không gian nội thất của Nuvolari đi theo xu hướng tối giản tương tự bản Concept C với cấu trúc phối hai tông màu kết hợp các điểm nhấn bằng nhôm anodized. Audi trang bị cho siêu xe này ghế thể thao trọng lượng nhẹ cấu tạo từ sợi carbon. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng giải trí đặt dọc.
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Các chi tiết như nút khởi động bằng nhựa, cần số dạng nút bấm cùng hệ thống phím chức năng được tối giản hóa. Vô-lăng dáng vát đáy bọc da Alcantara tích hợp lẫy chuyển số cỡ lớn cùng hệ thống núm xoay điều khiển trực quan. Sức mạnh của xe đến từ hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm động cơ V8 4.0L tăng áp kép đặt giữa, bộ pin lithium-ion 7,3 kWh và ba mô-tơ điện.
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Hai mô-tơ điện được bố trí ở trục trước, trong khi mô-tơ thứ ba nằm xen kẽ giữa động cơ và hộp số. Cấu hình này giúp Nuvolari đạt công suất kết hợp lên tới 987 mã lực, dễ dàng vượt qua đối thủ cùng tập đoàn Lamborghini Temerario và chỉ kém siêu xe Lamborghini Revuelto vỏn vẹn 15 mã lực. Xe chỉ mất 2,6 giây để đạt vận tốc từ 0 - 100 km/h và cần thêm 4,2 giây để chạm mốc 200 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa vượt ngưỡng 350 km/h.
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Dù chưa công bố toàn bộ thông số chi tiết, Audi cho biết Nuvolari có khả năng tự động điều chỉnh phân bổ mô-men xoắn và kích hoạt phanh tại các điểm độc lập để kiểm soát quỹ đạo. Chiếc xe cũng ứng dụng hệ thống khí động học chủ động nhằm thay đổi lực ép xuống mặt đường theo từng điều kiện vận hành thực tế.
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Người lái có thể lựa chọn bốn chế độ vận hành chính thông qua núm xoay tích hợp trên vô-lăng. Chế độ E-Hybrid ưu tiên sử dụng hoàn toàn năng lượng điện cho các chặng đường ngắn và di chuyển trong đô thị. Chế độ Balanced cân bằng giữa sự thoải mái, hiệu suất cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Chế độ Dynamic tối ưu hóa phản ứng của hệ thống, tăng cường độ nhạy bén và chính xác.
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Trong khi Dynamic+ đẩy các giới hạn hiệu năng lên mức cao hơn. Bên cạnh đó, chế độ Track cho phép điều chỉnh hệ thống kiểm soát lực kéo phù hợp với phong cách lái và độ bám của bề mặt đường đua, đi kèm các thiết lập chuyên biệt cho đường ướt, đường khô, chế độ đua hoặc ngắt hoàn toàn hệ thống hỗ trợ.
Video: Audi Nuvolari vén màn - "kẻ kế nhiệm" R8 với sức mạnh gần 1000 mã lực.
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