Mazda CX-30 và Mazda3 hot hơn với động cơ "chấm lớn", ADAS xịn sò

Mitsubishi ra mắt bán tải Triton BF///MS đặc biệt, giá bán hơn 1,5 tỷ đồng Mitsubishi vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Triton BF///MS dành cho thị trường Brazil. Xe sở hữu mâm 20 inch, lốp địa hình, loa JBL và logo ngựa tạo điểm nhấn.

Việt Nam lần đầu bổ sung xe EREV vào nhóm ôtô điện hóa Từ ngày 1/7/2026, Việt Nam lần đầu tiên bổ sung dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) vào hệ thống phân loại phương tiện giao thông đường bộ.

Ngắm Lamborghini Revuelto Impavido phong cách võ sĩ Samurai giới hạn 25 chiếc Lấy cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo, Lamborghini Revuelto Impavido sở hữu nhiều chi tiết gợi nhớ bộ giáp Samurai với tấm ốp carbon đánh số thứ tự trên 25 chiếc.

Giảm 60% doanh số, Honda vẫn quyết bám trụ thị trường Trung Quốc Doanh số sụt giảm mạnh có thể là lý do để Honda rời khỏi thị trường Trung Quốc, nhưng hãng xe Nhật Bản lại lựa chọn gia hạn liên doanh với GAC đến tận năm 2038.

Mercedes-Benz GLC EV chạy 713 km/sạc lắp ráp Thái Lan, sắp về Việt Nam Mercedes-Benz xác nhận sẽ đưa mẫu SUV thuần điện GLC EV ra mắt thị trường Thái Lan vào tháng 9/2026 dưới dạng lắp ráp trong nước.

GS Trần Văn Giàu: Một đời vì độc lập dân tộc, người thầy lớn, nhân cách lớn GS Trần Văn Giàu là hình mẫu trí thức cách mạng tiêu biểu thế kỷ XX, người dành trọn trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và nền sử học nước nhà.

4 nhà toán học trẻ xuất sắc nhận Huy chương Fields 2026 Bốn nhà toán học tuổi dưới 40 tại Mỹ và Canada nhận Huy chương Fields 2026, tôn vinh những thành tựu nổi bật trong toán học đương đại.

Mazda CX-60 2026 nâng cấp công nghệ, bản plug-in hybrid giảm giá Mazda Australia vừa ra mắt CX-60 2026 với một số nâng cấp về công nghệ, an toàn và điều chỉnh giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung.

MG 07 "bằng xương bằng thịt" lộ diện tại đại lý, từ khoảng 583 triệu đồng? Những chiếc MG 07 mới đã chính thức có mặt tại các đại lý, đánh dấu giai đoạn trưng bày trước khi mẫu sedan thuần điện này chính thức nhận đặt cọc từ ngày 29/7.