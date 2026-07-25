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Mazda CX-30 và Mazda3 hot hơn với động cơ "chấm lớn", ADAS xịn sò

Hải Nam

Mazda 3 và CX-30 2026 được trang bị động cơ hybrid nhẹ e-Skyactiv G 2.5L, bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) được cải tiến và nhiều trang bị hơn.

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Mazda 3 và CX-30 tại Nhật Bản đã được nâng cấp với động cơ hybrid nhẹ mới, lần đầu tiên xuất hiện trên CX-5 được thiết kế lại . Động cơ này thuộc dòng e-Skyactiv G, là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên 2.5 lít, được hỗ trợ bởi hệ thống hybrid nhẹ 24 volt (mang thương hiệu M Hybrid).
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Động cơ PY-VPH mới sản sinh công suất 179PS (177hp hoặc 132kW) ở 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 238Nm từ 3.750-4.000 vòng/phút. Trong khi đó, mô tơ đề kiêm máy phát tích hợp (ISG) có tên mã MK có công suất 6,5PS (6,4hp hoặc 4,8kW) và mô-men xoắn 60,5Nm.
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Mô tơ đề kiêm máy phát này sẽ giúp trợ lực cho xe khi khởi động, đồng thời cho phép vận hành i-Stop (tự động khởi động/dừng động cơ) mượt mà hơn và cung cấp sức mạnh cho một số hệ thống phụ trợ.
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Công nghệ M Hybrid không phải là mới đối với cả hai mẫu xe, vì trước bản cập nhật mới nhất, khách hàng tại Nhật Bản cũng đã có thể sử dụng động cơ PE-VPH 2.0 lít, sản sinh công suất 156PS (154hp hoặc 115kW) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 199Nm tại 4.000 vòng/phút, trong khi mô tơ ISG (mã hiệu MJ) có công suất 6.9PS (6.8hp hoặc 5.1kW) và mô-men xoắn 49Nm.
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Cùng với động cơ mới, Mazda cũng đã điều chỉnh lại dòng sản phẩm để dễ lựa chọn hơn. Đối với Mazda 3, phiên bản 15C trước đây chỉ bán cho các công ty nay cũng được cung cấp cho người mua thông thường và gia nhập cùng phiên bản 15S hiện có.
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Cả hai phiên bản 15C và 15S đều chỉ có kiểu dáng hatchback và được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G 1.5 lít hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 111PS (110hp hoặc 82kW) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 146Nm tại 3.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp dẫn động cầu trước.
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Các phiên bản khác cũng có kiểu dáng hatchback là 25S và 25L, cả hai đều có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, cũng như lựa chọn hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp.
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Ngoài ra còn có phiên bản X Touring cũng có hai lựa chọn hộp số nhưng chỉ có hệ dẫn động bốn bánh. Phiên bản này khác biệt so với các phiên bản còn lại vì đây là phiên bản duy nhất được trang bị động cơ e-Skyactiv X , tích hợp công nghệ SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) của hãng.
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Động cơ HF-VPH cho công suất 190PS (188hp hoặc 140 kW) và mô-men xoắn 240Nm, trong khi ISG có công suất tương đương với động cơ MK đã đề cập ở trên. Về phía phiên bản sedan, có phiên bản 20S với động cơ PE-VPH và 25L với động cơ PY-VPH, cả hai đều dẫn động cầu trước với hộp số tự động sáu cấp.
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Mazda cũng lưu ý trong thông cáo báo chí rằng những cải tiến đối với bộ hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), lần đầu tiên xuất hiện trên CX-80 và CX-60 , đã được tích hợp vào Mazda 3 và CX-30. Các bổ sung bao gồm chức năng cảnh báo khi ra khỏi đường cho hệ thống giám sát điểm mù, nhận diện giới hạn tốc độ cho hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar...
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Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh (tên gọi của hãng dành cho chức năng phanh khẩn cấp tự động) cũng được bổ sung thêm chức năng giảm thiểu thiệt hại do va chạm với xe đi ngược chiều, chức năng hỗ trợ tránh tai nạn tại giao lộ, chức năng hỗ trợ tránh va chạm khi rẽ phải, chức năng phát hiện vật thể đang tiến đến từ phía trước và chức năng phát hiện xe máy.
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Những cải tiến khác trên Mazda CX-30 và Mazda3 2026 bao gồm việc bổ sung màu Aero Gray Metallic và Zinc Green Metallic vào bảng màu, hệ thống thông gió cho ghế trước và màn hình quan sát 360 độ với khả năng nhìn xuyên thấu, một số phiên bản còn được trang bị đèn đọc bản đồ LED tiêu chuẩn.
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Giá bán của Mazda3 hatchback (được hãng gọi là fastback) dao động từ 2,365 triệu đến 4,092 triệu yên (khoảng 380,1 tới 657,7 triệu đồng). Phiên bản sedan có giá khởi điểm cao hơn, từ 2,75 triệu yên (442 triệu) đến 3,267 triệu yên (525,1 triệu đồng). Đối với CX-30, giá nằm trong khoảng từ 2,64 triệu đến 3.756.500 yên (424,3 - 604 triệu đồng).
Video: Giới thiệu Mazda CX-30 và Mazda3 thế hệ mới.
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