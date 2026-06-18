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Mazda CX-5 hybrid 2027 đã sẵn sàng ra mắt

Nguyễn Chung

Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.

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Theo kế hoạch, hệ thống hybrid hoàn toàn mới của hãng xe Mazda sẽ ra mắt tại thị trường Mỹ vào năm tới trước khi mở rộng sang các thị trường khác. Mẫu xe đầu tiên được trang bị sẽ là Mazda CX-5 thế hệ thứ ba.
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Chia sẻ với truyền thông Australia tại sự kiện ra mắt CX-5 mới, ông Koichiro Yamaguchi – quản lý chương trình phát triển Mazda CX-5 – cho biết ông chưa thực sự hài lòng với cách vận hành của phần lớn hệ thống hybrid hiện nay trên thị trường.
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Theo ông Koichiro Yamaguchi, vấn đề lớn nhất nằm ở sự thiếu liền mạch giữa thao tác đạp ga của người lái và phản hồi của hệ truyền động – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác lái.
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Mazda cho biết mục tiêu của hãng là tạo ra một hệ thống hybrid vẫn đảm bảo hiệu quả nhiên liệu cao, nhưng đồng thời duy trì được cảm giác lái tự nhiên và kết nối – yếu tố vốn luôn là trọng tâm trong triết lý phát triển sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản.
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Dù chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể, Mazda khẳng định hệ truyền động mới sẽ đáp ứng kỳ vọng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc SUV cỡ C – nơi Mazda CX-5 sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Subaru Forester.
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Đáng chú ý, nền tảng của hệ hybrid mới sẽ là động cơ hoàn toàn mới mang tên SkyActiv-Z. Theo Mazda, đây là thế hệ động cơ được phát triển với mục tiêu kết hợp những ưu điểm của cả động cơ diesel và động cơ xăng, từ đặc tính vận hành tới hiệu suất đốt cháy.
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Về thiết kế, mẫu xe SUV Mazda CX-5 Hybrid 2027 mới vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc nhưng được tinh chỉnh nhằm mang lại vẻ ngoài hiện đại và mạnh mẽ hơn.
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Kích thước xe tăng đáng kể với chiều dài tổng thể tăng 114 mm, trục cơ sở dài hơn 76 mm và chiều rộng mở rộng thêm hơn 13 mm so với thế hệ trước. Tuy nhiên, khoang nội thất được làm mới toàn diện theo hướng tối giản và hiện đại hơn.

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