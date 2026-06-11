Ra mắt Mazda CX-30 2027 từ 34.700 USD - thêm đèn Matrix LED, hộp số sàn

Xe tăng bị cho là lỗi thời trước UAV và tên lửa chống tăng, nhưng các mẫu tăng thế hệ mới chứng minh điều ngược lại bằng công nghệ bảo vệ và hỏa lực hiện đại.
Từ khó khăn đến thành công, nữ PGS Nguyễn Thị Hòe đã biến đam mê khoa học thành thương hiệu sơn quốc tế, minh chứng cho sức mạnh của ý chí.
Mẫu trực thăng phổ biến nhất của Airbus là H145 được loại bỏ buồng lái để tập trung vào cấu hình chở hàng, tích hợp AI cùng kiến trúc mô-đun linh hoạt.
Life Biosciences thử nghiệm liệu pháp ER-100 giúp trẻ hóa tế bào, mở ra cơ hội đảo ngược lão hóa và điều trị bệnh lý thần kinh thị giác.
Kính thiên văn vô tuyến MeerKAT ở Nam Phi phát hiện tín hiệu hydroxyl megamaser xa nhất từ trước đến nay, đến từ thiên hà cách Trái đất hơn 8 tỷ năm ánh sáng.
Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.
Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.
Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.
Artemis 3 là bước tiến quan trọng của NASA nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng, thử nghiệm công nghệ và chuẩn bị cho hành trình đến sao Hỏa vào năm 2028.
Jeep Wrangler và Gladiator vừa bị triệu hồi do lỗi hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy xe. Nguy cơ có thể xảy ra ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt động cơ.