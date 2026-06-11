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Ra mắt Mazda CX-30 2027 từ 34.700 USD - thêm đèn Matrix LED, hộp số sàn

Tâm Võ

Mazda vừa giới thiệu phiên bản CX-30 2027 nâng cấp dành cho thị trường châu Âu với hàng loạt nâng cấp về trang bị, công nghệ an toàn và các công nghệ mới.

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Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị đã có mặt trên thị trường từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được một bản nâng cấp giữa vòng đời đúng nghĩa. Thay vào đó, Mazda chỉ tiếp tục làm mới mẫu SUV cỡ B này với những thay đổi nhẹ. Phiên bản 2027 mới ra mắt tại châu Âu là một ví dụ điển hình.
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Những thay đổi về ngoại thất của Mazda CX-30 2027 khá hạn chế. Xe được bổ sung các chi tiết tối màu tương tự những gì Mazda đã giới thiệu trên phiên bản dành cho thị trường Mỹ năm 2026. Theo đó, các phiên bản cao cấp sẽ có lưới tản nhiệt sơn đen bóng, logo Mazda màu đen và bộ nhận diện phía sau cũng được hoàn thiện theo tông màu tương tự.
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Danh mục màu sơn ngoại thất của CX30 2027 được mở rộng lên 9 tùy chọn với sự xuất hiện của xám Aero Grey và xanh lá Zinc Green. Điểm nổi bật nhất là cụm đèn pha Matrix LED tiên tiến hơn loại đèn thích ứng trước đây với khả năng chiếu sáng nhận diện người đi bộ và tự động giảm cường độ sáng khi phát hiện biển báo giao thông.
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Bên trong khoang lái, Mazda cho biết xe được nâng cấp với “vật liệu cải tiến, các bề mặt mới và khả năng sử dụng tối ưu hơn”. Bên cạnh đó là các trang bị chiếu sáng và tiện nghi bổ sung. Về mặt an toàn, Mazda đã nâng cấp gói công nghệ i-Activsense trên CX-30.
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Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng giờ đây có thể kết hợp với hệ thống nhận diện biển báo giao thông, cho phép người lái áp dụng giới hạn tốc độ chỉ bằng một nút bấm trên vô lăng. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động và giám sát điểm mù cũng được hiệu chỉnh để nhận diện xe hai bánh tốt hơn. Ngoài ra, xe còn được bổ sung tính năng hỗ trợ rẽ tại giao lộ, hệ thống giảm thiểu va chạm thứ cấp và cảnh báo mất tập trung cho người lái.
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Mazda CX-30 2027 tại châu Âu được bổ sung hai phiên bản mới là Homura Plus và Makoto. Trong đó, Homura Plus đóng vai trò phiên bản cao cấp mới với hàng loạt trang bị như hệ thống âm thanh Bose 12 loa, ghế bọc da màu đen, camera 360 độ và đặc biệt là cụm đèn pha Matrix LED có khả năng tự động điều chỉnh vùng chiếu sáng và phát hiện người đi bộ.
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Trong khi đó, phiên bản Makoto được xem là biến thể tương đương với Aire Edition tại Mỹ nhưng sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn. Xe được trang bị đèn Matrix LED, mâm hợp kim 18 inch cùng nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen. Nội thất nổi bật với ghế bọc da nhân tạo màu xám sáng, các mảng ốp giả da lộn và nhiều chi tiết hoàn thiện cao cấp hơn.
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Ngoài hai phiên bản mới, Mazda cũng nâng cấp toàn bộ dải sản phẩm. Phiên bản Prime-Line được bổ sung đèn LED định vị mới và các chi tiết trang trí màu đen. Centre-Line có thêm hệ thống đèn chiếu sáng khu vực bệ trung tâm, trong khi Exclusive-Line được trang bị camera 360 độ và giá nóc màu bạc. Phiên bản cao cấp nhất Takumi nay có thêm ghế trước tích hợp chức năng làm mát.
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Mazda CX-30 tại châu Âu tiếp tục sử dụng các động cơ hút khí tự nhiên tích hợp công nghệ mild-hybrid. Danh mục động cơ gồm máy xăng e-Skyactiv G 2.5L công suất 138 mã lực và e-Skyactiv X 2.0L công suất 183 mã lực. Phần lớn các phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi động cơ mạnh hơn có thể kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh i-Activ AWD.
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Một điểm khác biệt đáng chú ý là khách hàng châu Âu vẫn có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp bên cạnh hộp số tự động 6 cấp, trang bị ngày càng hiếm trong phân khúc SUV cỡ nhỏ hiện nay. Tại Đức, Mazda CX-30 2027 có giá khởi điểm từ 29.990 Euro (34.700 USD) cho phiên bản Prime-Line. Phiên bản Makoto có giá từ 34.440 Euro (39.806 USD), trong khi biến thể cao cấp nhất Takumi được niêm yết ở mức 38.190 Euro (44.100 USD).
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-30 2027 thế hệ mới.

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