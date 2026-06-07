Video: Đánh giá Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam.

Trong tháng 6/2026, Mazda Việt Nam tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi giá cho hàng loạt mẫu xe. Cụ thể, trong dịp hè này, Mazda Việt Nam áp dụng ưu đãi lên đến 60 triệu đồng đồng thời giới thiệu các mẫu xe CX-5 2.0 Deluxe, CX-8 2.5 Luxury và Mazda3 1.5 Deluxe với giá bán dễ tiếp cận hơn.

Đầu tiên là Mazda CX-5 với bản tiêu chuẩn mới 2.0 Deluxe có giá niêm yết 699 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tháng 6 này, bản 2.0 Deluxe đi kèm ưu đãi 10 triệu đồng nên sở hữu giá bán thực tế chỉ 689 triệu đồng. Đây là mức giá tốt nhất của mẫu xe này kể từ đầu năm. Các phiên bản khác của CX-5 cũng nhận ưu đãi đến 43 triệu đồng.

Mazda CX-5 giảm giá còn 689 triệu đồng, xây chắc ngôi "vua phân khúc".

Với giá bán này, Mazda CX-5 chính là mẫu xe rẻ hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Giá bán này chẳng những làm khó những đối thủ trực tiếp mà còn giúp CX-5 hút khách của phân khúc SUV cỡ B.

Bên cạnh giá bán giảm một nấc, Mazda CX-5 còn lần đầu tiên cho phép khách hàng tùy chọn cá nhân hóa sắc màu nội thất. Trước đó, mẫu SUV cỡ C này chỉ có 2 gói ngoại thất là Exclusive hướng đến sự cao cấp hoặc Sport mang phong cách thể thao. Đây là bước đi tiếp theo trong việc mở rộng cá nhân hóa sản phẩm Mazda, đáp ứng thị hiếu của người dùng.

Mazda CX-5 chính là mẫu xe rẻ hàng đầu phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam.

Ở nhóm SUV 7 chỗ, Mazda CX-8 cũng đã được bổ sung bản tiêu chuẩn 2.5 Luxury mới với giá chỉ 899 triệu đồng. Trong tháng 6/2026, bản này được ưu đãi 10 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 889 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của dòng CX-8 nhận mức ưu đãi cao nhất 60 triệu đồng.

Với giá bán khởi điểm chỉ 889 triệu đồng, Mazda CX-8 nằm trong top SUV hạng D rẻ nhất Việt Nam, chỉ đắt hơn tân binh Geely Okavango mới ra mắt Việt Nam hôm 5/6/2026. Tuy nhiên, phải đến tháng 8, mẫu xe Trung Quốc này mới được bán ra thị trường.

Tương tự CX-5 và CX-8, mẫu xe cỡ nhỏ Mazda3 Sport cũng có thêm bản tiêu chuẩn mới là 1.5 Deluxe với giá niêm yết chỉ 569 triệu đồng cực hấp dẫn.

Tương tự CX-5 và CX-8, mẫu xe cỡ nhỏ Mazda3 Sport cũng có thêm bản tiêu chuẩn mới là 1.5 Deluxe với giá niêm yết chỉ 569 triệu đồng cực hấp dẫn. Cộng thêm ưu đãi 10 triệu đồng trong tháng 6 này, Mazda3 Sport 1.5 Deluxe có giá bán thực tế là 559 triệu đồng. Với giá bán này, xe là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng lần đầu sở hữu ô tô hoặc gia đình trẻ.

Chưa dừng ở đó, Mazda còn giảm giá cho một số mẫu xe khác trong tháng 6 này như CX-30 với mức 40 triệu đồng. Giá khởi điểm sau giảm của mẫu SUV cỡ B này chỉ còn 659 triệu đồng.

Tấ cả xe Mazda sử dụng động cơ đốt trong của hãng đều đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, đồng thời tương thích với nhiên liệu sinh học E10.

Trong khi đó, Mazda2 và CX-3 được ưu đãi 19-30 triệu đồng. Giá khởi điểm của Mazda2 trong tháng 6 chỉ còn từ 399 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với các đối thủ như Toyota Vios và Honda City.

Hiện toàn bộ xe Mazda sử dụng động cơ đốt trong của hãng đều đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, đồng thời tương thích với nhiên liệu sinh học E10.