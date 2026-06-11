Mazda CX-5 2026 từ 1,1 tỷ đồng ra mắt tại Malaysia, chờ về Việt Nam

Honda Việt Nam bán ra 169.976 xe máy và 1.870 ôtô trong tháng 5/2026 Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ôtô trong tháng 5/2026 với mức tăng trưởng dương ấn tượng ở mảng ôtô.

Giám đốc AI của Microsoft chỉ trích Anthropic xem Claude có ý thức Mustafa Suleyman cho rằng cách Anthropic định hướng Claude mang đến "Chính xác là điều mà chúng ta không mong muốn nhất về trí tuệ nhân tạo.”

Hơn 3.900 xe Hyundai được giao đến tay người dùng Việt tháng 5/2026 Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 5/2026. Theo đó, tổng số xe ôtô Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 3.921 xe.

[GALLERY] Top 10 xe tăng mạnh nhất thế giới năm 2026 Xe tăng bị cho là lỗi thời trước UAV và tên lửa chống tăng, nhưng các mẫu tăng thế hệ mới chứng minh điều ngược lại bằng công nghệ bảo vệ và hỏa lực hiện đại.

PGS Nguyễn Thị Hòe và hành trình đưa sơn Việt ra thế giới Từ khó khăn đến thành công, nữ PGS Nguyễn Thị Hòe đã biến đam mê khoa học thành thương hiệu sơn quốc tế, minh chứng cho sức mạnh của ý chí.

[GALLERY] Airbus biến trực thăng H145 thành phiên bản không người lái Mẫu trực thăng phổ biến nhất của Airbus là H145 được loại bỏ buồng lái để tập trung vào cấu hình chở hàng, tích hợp AI cùng kiến trúc mô-đun linh hoạt.

Kia Sportage 2026 chốt giá bán ưu đãi từ 749 triệu đồng tại Việt Nam Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.

Hãng camera Mỹ thu hồi hàng trăm ngàn sản phẩm do lỗi quá nhiệt Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.

Litva giới thiệu công nghệ biến mọi chiếc xe thành robot Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.