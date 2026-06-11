Mazda CX-5 2026 từ 1,1 tỷ đồng ra mắt tại Malaysia, chờ về Việt Nam

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ôtô trong tháng 5/2026 với mức tăng trưởng dương ấn tượng ở mảng ôtô.
Mustafa Suleyman cho rằng cách Anthropic định hướng Claude mang đến "Chính xác là điều mà chúng ta không mong muốn nhất về trí tuệ nhân tạo.”
Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 5/2026. Theo đó, tổng số xe ôtô Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 3.921 xe.
Xe tăng bị cho là lỗi thời trước UAV và tên lửa chống tăng, nhưng các mẫu tăng thế hệ mới chứng minh điều ngược lại bằng công nghệ bảo vệ và hỏa lực hiện đại.
Từ khó khăn đến thành công, nữ PGS Nguyễn Thị Hòe đã biến đam mê khoa học thành thương hiệu sơn quốc tế, minh chứng cho sức mạnh của ý chí.
Mẫu trực thăng phổ biến nhất của Airbus là H145 được loại bỏ buồng lái để tập trung vào cấu hình chở hàng, tích hợp AI cùng kiến trúc mô-đun linh hoạt.
Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.
Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.
Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.
Artemis 3 là bước tiến quan trọng của NASA nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng, thử nghiệm công nghệ và chuẩn bị cho hành trình đến sao Hỏa vào năm 2028.