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Mazda CX-5 2026 từ 1,1 tỷ đồng ra mắt tại Malaysia, chờ về Việt Nam

Hải Nam

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vừa ra mắt tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV này công bố chính thức tại Malaysia.

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Mazda CX-5 2026 thế hệ thứ ba vừa chính thức xuất hiện tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, đánh dấu xlần đầu tiên mẫu SUV này được giới thiệu công khai tại Malaysia sau gần một năm ra mắt toàn cầu.
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Theo thông tin từ Bermaz Motor, đơn vị phân phối Mazda tại Malaysia, khách hàng có thể bắt đầu đặt cọc CX-5 thế hệ mới từ ngày 12/6. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa công bố thời điểm mở bán chính thức. Trước đó, Bermaz từng cho biết mẫu SUV này dự kiến được đưa ra thị trường trong quý III/2026.
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So với thế hệ trước, CX-5 mới có kích thước lớn hơn đáng kể. Xe dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.695 mm, tăng lần lượt 115 mm, 15 mm và 15 mm. Chiều dài cơ sở cũng được kéo dài thêm 115 mm lên mức 2.815 mm, hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn.
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Về thiết kế, Mazda tiếp tục phát triển ngôn ngữ Kodo quen thuộc nhưng theo hướng hiện đại và mạnh mẽ hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp cụm đèn pha LED thanh mảnh cùng dải đèn định vị ban ngày xếp tầng.
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Hốc bánh xe vuông vức hơn, trong khi cụm đèn hậu chữ L gợi liên tưởng tới các mẫu CX-60 và CX-80. Nhờ những thay đổi này, Mazda CX-5 thế hệ mới sở hữu diện mạo trưởng thành và cao cấp hơn đáng kể so với đời trước.
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Bên trong khoang lái, CX-5 thế hệ mới theo đuổi xu hướng tối giản với phần lớn các chức năng được tích hợp lên màn hình trung tâm. Tùy phiên bản, xe được trang bị màn hình giải trí kích thước 12,9 inch hoặc 15,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch.
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Mazda cũng loại bỏ núm xoay điều khiển trung tâm quen thuộc để nhường chỗ cho sạc không dây. Hệ thống giải trí mới được xây dựng trên nền tảng Android Automotive OS, tích hợp nhiều dịch vụ của Google nhằm nâng cao trải nghiệm kết nối cho người dùng.
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Mẫu xe trưng bày tại KLIMS được trang bị động cơ xăng e-Skyactiv G 2.5L hút khí tự nhiên kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V. Khối động cơ này sản sinh công suất 141PS và mô-men xoắn cực đại 238 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive.
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Mazda cũng cho biết CX-5 thế hệ mới được nâng cấp hệ thống phanh điện tử mới cùng nhiều tinh chỉnh ở khung gầm và hệ thống treo nhằm cải thiện khả năng vận hành cũng như độ êm ái. Phiên bản trưng bày sở hữu hệ dẫn động bốn bánh AWD, tuy nhiên cấu hình chính thức có thể thay đổi khi xe được mở bán.
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Đáng chú ý, Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ được phân phối song song với thế hệ hiện hành. Theo lãnh đạo Bermaz Auto, mẫu CX-5 cũ nhiều khả năng chỉ còn duy trì phiên bản động cơ 2.0L, trong khi CX-5 thế hệ thứ ba sẽ sử dụng duy nhất động cơ 2.5L mới.
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Giá bán tạm tính của Mazda CX-5 2026 mới được công bố ở mức từ 170.000 RM, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước (CKD) sau khoảng 12-16 tháng. Dự đoán sau Malaysia, mẫu xe này cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 tại Việt Nam.

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