Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 sắp bán tại Việt Nam, khoảng 4,6 tỷ đồng

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.
Một loại dung dịch được bôi trực tiếp lên các lỗ sâu răng chỉ trong vài giây có thể giúp nhiều trẻ nhỏ tránh được đau đớn, nhiễm trùng và phẫu thuật.
Dữ liệu từ 3 nghiên cứu mới công bố cho thấy việc phổ cập phanh ABS trên môtô, xe máy có thể giúp giảm tới 29% các vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam.
GS.TS.BS Nguyễn Văn Chương đã dành trọn hơn nửa thế kỷ tận hiến, đặt nền móng vững chắc cho ngành Chống đau Việt Nam.
Mẫu "xe hộp diêm" BYD Racco có giá rẻ hơn Nissan và Mitsubishi, nhưng quy định trợ cấp của Nhật Bản khiến cả hai đối thủ nội địa có giá lăn bánh rẻ hơn.
Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².
Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn giọt xăng nào, dự kiến ra mắt vào 30/7.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).