Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 sắp bán tại Việt Nam, khoảng 4,6 tỷ đồng

Toyota Veloz Hybrid 2026 từ 440 triệu đồng tại Indonesia, sắp về Việt Nam Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).

Tận mục Suzuki XL7 2026 "giá mềm" vừa ra mắt - nâng cấp nhẹ, sắp về Việt Nam Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.

Nghiên cứu mới về phương pháp trị sâu răng nhanh chóng và an toàn Một loại dung dịch được bôi trực tiếp lên các lỗ sâu răng chỉ trong vài giây có thể giúp nhiều trẻ nhỏ tránh được đau đớn, nhiễm trùng và phẫu thuật.

Hệ thống phanh ABS cho xe máy giúp giảm tới 29% tai nạn giao thông Dữ liệu từ 3 nghiên cứu mới công bố cho thấy việc phổ cập phanh ABS trên môtô, xe máy có thể giúp giảm tới 29% các vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam.

GS.BS Nguyễn Văn Chương: Từ chiến sĩ 'nhẹ cân' đến chuyên gia chống đau GS.TS.BS Nguyễn Văn Chương đã dành trọn hơn nửa thế kỷ tận hiến, đặt nền móng vững chắc cho ngành Chống đau Việt Nam.

BYD Racco điện rẻ nhất phân khúc, nhưng giá lăn bánh đắt nhất Nhật Bản Mẫu "xe hộp diêm" BYD Racco có giá rẻ hơn Nissan và Mitsubishi, nhưng quy định trợ cấp của Nhật Bản khiến cả hai đối thủ nội địa có giá lăn bánh rẻ hơn.

Audi Q9 2027 ra mắt, sẵn sàng "đối đầu" BMW X7 và Mercedes-Benz GLS mới Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².

Xiaomi EREV Skynomad lộ diện, chạy 370 km "không uống 1 giọt xăng" Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn giọt xăng nào, dự kiến ra mắt vào 30/7.

Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á - nâng cấp "xịn sò" hơn, từ 522 triệu đồng Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).