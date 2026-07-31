Toyota Veloz Hybrid 2026 từ 440 triệu đồng tại Indonesia, sắp về Việt Nam

Hyosung GV350X là mẫu môtô của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ V-Twin, với thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác tại Việt Nam.
Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.
Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ 2026 tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có giá bán từ 1,198 tỷ đồng.
Nghiên cứu cho thấy ăn trong khoảng thời gian ngắn hơn mỗi ngày có thể giúp cải thiện khả năng nhận thức và giảm nguy cơ mất trí ở người cao tuổi.
Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026.
GS.VS Trần Đình Long đã tạo ra giống cỏ ngọt cao cấp, mang lại giá trị lớn cho nông nghiệp Việt Nam, giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Sau màn ra mắt tại Indonesia hồi đầu tháng, Mitsubishi Xforce HEV 2026 đã chính thức công bố giá bán tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026.
Theo một nghiên cứu sơ bộ so sánh tác động của một số loại đồ uống phổ biến đến độ axit trong miệng, nước khoáng có ga không đường có thể là lựa chọn tốt hơn cho răng so với nước ngọt có ga chứa đường.
Bentley vừa ra mắt chiếc Continental GTC màu tím độc nhất vô nhị kỷ niệm 80 năm hoạt động tại Crewe, thể hiện sự tinh tế và đổi mới trong chế tác thủ công.
GS Vũ Văn Đính, người tiên phong trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và chống độc, đã dành trọn đời cống hiến, góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân.