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Toyota Veloz Hybrid 2026 từ 440 triệu đồng tại Indonesia, sắp về Việt Nam

Tâm Võ

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).

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Toyota Veloz Hybrid 2026 đã chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là mẫu xe hybrid thứ ba được Toyota lắp ráp tại Indonesia, sau Innova Zenix Hybrid và Yaris Cross Hybrid, đồng thời cũng là mẫu xe điện hóa có giá bán dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường này.
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Về ngoại hình, Toyota Veloz hybrid 2026 gần như không thay đổi so với phiên bản dùng động cơ xăng. Toyota chỉ bổ sung logo HEV phía sau để để dễ dàng phân biệt các phiên bản. Riêng dải phiên bản Modellista được tạo điểm nhấn bằng bộ body-kit thể thao cá tính.
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Hai phiên bản Modellista được bổ sung nhiều chi tiết tạo điểm nhấn về thiết kế như tùy chọn mui xe sơn đen, gương chiếu hậu và tay nắm cửa màu đen, bộ mâm hợp kim sơn đen, ăng-ten vây cá mập, gương gập điện tích hợp đèn chào, hốc đèn sương mù cỡ lớn, ốp cản trước và sau thể thao hơn...
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Ngoài ra, bản Modellista còn có các chi tiết mạ crôm tối màu ở cửa hậu, cảm biến đỗ xe phía trước, ốp vòm bánh xe màu đen, cụm đèn hậu nối liền với đèn báo rẽ hiệu ứng chạy và màn hình giải trí gắn trên trần xe. Tất cả các phiên bản đều sử dụng mâm hợp kim 17 inch kết hợp lốp kích thước 205/50.
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Toyota Veloz Hybrid được trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh 2NR-VEX cho công suất 91 PS và mô-men xoắn 121 Nm, kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 80 PS, mô-men xoắn 141 Nm.﻿
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Hệ truyền động hybrid này tạo ra tổng công suất kết hợp 111 PS, đi kèm hộp số E-CVT và bộ pin dung lượng 0,7 kWh. Cấu hình này cũng đang được Toyota sử dụng trên các mẫu Vios Hybrid và Yaris Cross Hybrid.
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Bên trong nội thất, Veloz hybrid 2026 cũng không thay đổi nhiều so với phiên bản máy xăng, chỉ được nâng cấp nhẹ trên các phiên bản cao cấp. Không chỉ nâng cấp về vận hành và thẩm mỹ, Veloz Hybrid còn chú trọng đến an toàn với gói công nghệ Toyota Safety Sense trên phiên bản cao cấp nhất Q TSS Modellista.
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Hệ thống Toyota Safety Sense mới này mang đến sự an tâm tối đa cho người lái nhờ các tính năng chủ động tiên tiến như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và kiểm soát chống nhầm chân ga.
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Tuy nhiên, chỉ phiên bản Q TSS Modellista được trang bị 6 túi khí, trong khi ba phiên bản còn lại chỉ có 2 túi khí. Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn V cũng không được trang bị camera 360 độ và màn hình giải trí trung tâm 10 inch, thay vào đó là màn hình nhỏ hơn.
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Tại thị trường Indonesia, Toyota Veloz Hybrid 2026 sẽ được phân phối với 4 phiên bản, gồm V, Q, Q Modellista và Q TSS Modellista, có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (tương đương khoảng 440-565 triệu đồng)
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Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross từng được nhập khẩu sau đó chuyển sang lắp ráp trong nước và hiện chỉ có tùy chọn động cơ xăng truyền thông. Hiện tại đã có thông tin Toyota đầu tư dây chuyển lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam cũng với dải sản phẩm như Corolla Cross, Camry, Corolla Altis, Yaris Cross,… đều đã có bản hybrid thì tín hiệu Veloz Cross sẽ bổ sung bản lai điện này gần như là chắc chắn.
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Phân khúc MPV tại Việt Nam đang ngày càng nóng lên với sự cạnh tranh khốc liệt. Mitsubishi Xpander hiện vẫn giữ vị thế dẫn đầu, dù đã có bản hybrid tại Thái Lan và Indonesia nhưng chưa xuất hiện ở thị trường trong nước. Trong khi đó, nếu Toyota kịp thời đưa Veloz Cross Hybrid về Việt Nam, mẫu xe này sẽ sở hữu lợi thế tiên phong đáng kể.
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross Hybrid 2026 mới.
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