Toyota Veloz Hybrid 2026 từ 440 triệu đồng tại Indonesia, sắp về Việt Nam

Mục sở thị Hyosung GV350X tại Việt Nam - môtô Hàn giá 135 triệu đồng Hyosung GV350X là mẫu môtô của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ V-Twin, với thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác tại Việt Nam.

Isuzu D-Max D-Cargo ra mắt - bán tải cabin đơn giá 492 triệu đồng Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 chốt giá bán tại Việt Nam, từ 1,198 tỷ đồng Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ 2026 tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có giá bán từ 1,198 tỷ đồng.

Ăn trong vòng 8 tiếng giúp duy trì trí nhớ khi về già Nghiên cứu cho thấy ăn trong khoảng thời gian ngắn hơn mỗi ngày có thể giúp cải thiện khả năng nhận thức và giảm nguy cơ mất trí ở người cao tuổi.

Subaru Forester hybrid tiết kiệm xăng sắp về Việt Nam, giá 1,5 tỷ? Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026.

GS.VS Trần Đình Long tạo giống cỏ ngọt gấp 300 lần đường mía GS.VS Trần Đình Long đã tạo ra giống cỏ ngọt cao cấp, mang lại giá trị lớn cho nông nghiệp Việt Nam, giúp nông dân nâng cao thu nhập.

Mitsubishi Xforce HEV 2026 lắp ráp Indonesia, giá từ 650 triệu đồng Sau màn ra mắt tại Indonesia hồi đầu tháng, Mitsubishi Xforce HEV 2026 đã chính thức công bố giá bán tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026.

Tác hại của nước ngọt có ga đối với men răng Theo một nghiên cứu sơ bộ so sánh tác động của một số loại đồ uống phổ biến đến độ axit trong miệng, nước khoáng có ga không đường có thể là lựa chọn tốt hơn cho răng so với nước ngọt có ga chứa đường.

[GALLERY] Bentley ra mắt Continental GTC "độc nhất vô nhị" kỷ niệm 80 năm Bentley vừa ra mắt chiếc Continental GTC màu tím độc nhất vô nhị kỷ niệm 80 năm hoạt động tại Crewe, thể hiện sự tinh tế và đổi mới trong chế tác thủ công.