Điều gì làm nên chiếc xe côn tay toàn diện chuẩn phái mạnh?

Video: Trên tay Yamaha Exciter 155 VVA TCS 2026 mới.

Trong nhiều năm, tốc độ và sức mạnh động cơ từng là thước đo quan trọng nhất của một mẫu xe thể thao. Song với thế hệ người dùng mới, một mẫu xe đáng giá còn cần mang lại cảm giác vận hành trọn vẹn: tăng tốc mượt mà, phản hồi chính xác, kết hợp với những tiện ích tối ưu trải nghiệm lái.

Trải nghiệm vận hành trở thành thước đo mới

Xe tay côn từ lâu đã là lựa chọn của những người yêu phong cách thể thao, đề cao cảm giác làm chủ tay lái và muốn khẳng định “gu” cá nhân. Thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành linh hoạt, những trải nghiệm đầy cảm xúc và kích thích bản lĩnh chinh phục đã tạo nên sức hút riêng của dòng xe này qua nhiều thế hệ.

Một mẫu xe tay côn thể thao hiện đại cần mang đến một trải nghiệm sử dụng vượt trên cả hiệu năng và công nghệ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng, kỳ vọng của người dùng cũng ngày càng toàn diện hơn. Bên cạnh hiệu năng, những công nghệ giúp tối ưu trải nghiệm, cảm giác vận hành mượt mà, giúp mỗi hành trình trở nên thuận tiện, kết nối hay tạo nên cảm giác lái phấn khích cũng trở thành tiêu chí được nhiều người quan tâm.

Chính vì vậy, một mẫu xe tay côn thể thao hiện đại không còn được đánh giá bởi một yếu tố riêng lẻ mà là sự kết hợp hài hòa giữa động cơ, hệ truyền động, thiết kế khí động học và các công nghệ hỗ trợ người lái. Những nâng cấp đồng bộ trên nhiều phương diện đang dần trở thành chuẩn mực mới, mang đến trải nghiệm vận hành toàn diện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của người dùng hiện đại.

Yamaha Exciter 155 VVA - TCS đánh dấu cột mốc 20 năm phát triển của dòng xe này tại thị trường Việt Nam.

Kế thừa di sản từ những phiên bản tiền nhiệm của dòng siêu mô tô R-Series danh tiếng, Yamaha Exciter 155 VVA – TCS là sự tái định nghĩa lại chuẩn mực của một mẫu xe thể thao. Không chỉ được nâng cấp toàn diện từ khả năng vận hành, cảm giác cầm lái đến hệ thống công nghệ và tiện ích kết nối, mẫu xe còn truyền tải tinh thần "Out trình" mà Yamaha theo đuổi trong cột mốc 20 năm của Exciter: không ngừng vượt lên những tiêu chuẩn quen thuộc của phân khúc để mang đến một trải nghiệm thể thao cao cấp và toàn diện hơn cho thế hệ người lái.

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS mới nâng tầm cảm giác cầm lái bằng loạt công nghệ toàn diện

Trải nghiệm vận hành trên Yamaha Exciter 155 VVA – TCS được xây dựng từ sự kết hợp giữa hiệu năng động cơ và các công nghệ hỗ trợ. Khối động cơ 155,1 cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA sản sinh công suất tối đa 18,5 mã lực tại 9.500 vòng/phút, giúp xe duy trì khả năng vận hành mượt mà trên nhiều dải tua máy. Cùng với đó, bánh răng dẫn động 48T mới góp phần cải thiện khả năng tăng tốc ở các cấp số cao, mang lại cảm giác vận hành liền mạch và giàu cảm xúc hơn.

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS sở hữu khối động cơ 155,1 cc VVA kết hợp hộp số 6 cấp mang đến cảm giác vận hành mượt mà và liền mạch.

Để người lái luôn cảm nhận được sự kiểm soát trong suốt hành trình, Yamaha còn trang bị ly hợp hỗ trợ và chống trượt (A&S) kết hợp hộp số 6 cấp. Bộ đôi công nghệ này giúp thao tác sang số trở nên nhẹ nhàng, chuyển số mượt và duy trì sự ổn định trong quá trình vận hành, góp phần mang lại cảm giác kiểm soát liền mạch cho người lái.

Không chỉ tập trung vào hệ truyền động, Yamaha Exciter 155 VVA – TCS còn được tinh chỉnh về thiết kế theo hướng tối ưu khí động học. Mặt nạ trước và kính chắn gió mới góp phần tối ưu luồng không khí khi xe vận hành, giúp tăng độ ổn định, đồng thời hoàn thiện diện mạo đậm chất supersport kế thừa DNA của dòng R-Series.

Thiết kế khí động học mới góp phần nâng cao độ ổn định và hoàn thiện diện mạo đậm chất supersport.

Bên cạnh cảm giác vận hành, Yamaha cũng chú trọng đến những yếu tố tạo nên cảm xúc phía sau tay lái. Bộ khuếch âm thanh mới kết hợp hộp lọc gió dung tích lớn tái hiện âm thanh hút gió thể thao đặc trưng, mang đến trải nghiệm sống động, giúp mỗi lần tăng ga đều trở nên hứng khởi hơn.

Thêm vào đó, Exciter 155 VVA – TCS được trang bị màn hình TFT màu tích hợp kết nối Y-On , cho phép đồng bộ xe với điện thoại thông minh. Người dùng có thể theo dõi hành trình, nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn và sử dụng nhiều tiện ích kết nối khác, đồng thời theo dõi trực quan các thông số vận hành ngay trên màn hình trung tâm.

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS tiên phong cho xu hướng phát triển tiếp theo của thế hệ xe tay côn thể thao, nơi trải nghiệm vận hành và tính thực dụng.

Đồng hành cùng đó là những tiện ích thiết thực như Smart Key, cổng sạc 12V và bình xăng dung tích 5,4 lít, giúp đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như những hành trình dài. Những nâng cấp này không chỉ gia tăng sự tiện lợi mà còn giúp người lái tập trung tận hưởng cảm giác cầm lái một cách trọn vẹn hơn.

Bước chuyển mình của dòng xe côn tay không chỉ nằm ở những nâng cấp kỹ thuật, mà còn thể hiện qua góc nhìn mới của khách hàng về một sản phẩm chất lượng. Với nhiều cải tiến vượt bậc, Yamaha Exciter 155 VVA – TCS tiên phong cho xu hướng phát triển tiếp theo của thế hệ xe tay côn thể thao, nơi trải nghiệm vận hành và tính thực dụng được kết hợp hài hòa trong cùng một sản phẩm.