Yamaha Exciter 155 2026 ra mắt Việt Nam, từ 49,9 - 60,9 triệu đồng

Chất lỏng không ma sát và màn ảo thuật của vật lý lượng tử Có một loại chất lỏng kỳ lạ dường như không tuân theo trực giác thông thường, thậm chí còn có thể tự "leo" lên thành bình chứa để thoát ra ngoài.

Honda Jazz từng bán tại Việt Nam ra mắt bản 2027, từ 361 triệu đồng Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz (Fit) mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng).

Cận cảnh Jaecoo J5 tại Việt Nam, giá bán từ khoảng 569 triệu đồng Mẫu Jaecoo J5 sẽ nhận cọc tại Việt Nam từ ngày hôm nay với mức giá trần từ 569 - 699 triệu đồng, đi kèm ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện

Âm thanh cuối cùng của hố đen giúp mở khóa bí mật vũ trụ Phát hiện sóng hấp dẫn từ vụ va chạm hố đen mang lại hiểu biết mới về vật lý và xác nhận dự đoán của Einstein, Hawking.

BYD Seal 08 từ 689 triệu đồng "cháy hàng", bán 65.000 xe chỉ sau 1 đêm Mẫu sedan điện 08 đầu bảng mới của BYD đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc khi ghi nhận hơn 65.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 giờ kể từ khi chính thức mở bán.

Mazda CX-5 giảm giá còn từ 671 triệu, rẻ ngang SUV cỡ B tại Việt Nam Mazda CX-5 tại Việt Nam đang có mức giảm mạnh tay, thậm chí còn có thể cạnh tranh về giá với những mẫu SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V.

Pagani tung ra Huayra triệu đô số sàn mui trần "độc nhất vô nhị" Chiếc Huayra 70 thứ hai trong 3 phiên bản mừng sinh nhật nhà sáng lập Horacio Pagani ra mắt với hộp số sàn, động cơ V12 và thân xe hai tông màu cam ngọc trai.

Anh hùng Lao động Châu Văn Huy và sáng kiến bảo vệ cáp ngầm Hà Nội Giữa điều kiện thiếu thốn đầu thập niên 1960, kỹ sư Châu Văn Huy đã tạo nên hệ thống bơm hơi khô bảo vệ mạng cáp ngầm, được vinh danh Anh hùng lao động.

Mitsubishi Pajero iO tái xuất - "tiểu Pajero" sẵn sàng đấu Suzuki Jimny Những hình ảnh phác họa dự đoán về Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới vừa lộ diện, mẫu SUV huyền thoại này đang đứng trước cơ hội tái xuất sau nhiều năm vắng bóng.