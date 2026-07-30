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"Soi" dàn xe 250 chiếc Cadillac Escalade mới phục vụ Mật vụ Mỹ

Nguyễn Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).

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Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade mới để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service). Đây là một trong những đơn hàng Cadillac Escalade lớn nhất từ phía chính phủ Mỹ trong những năm gần đây.
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Thông tin được ông Trump công bố trong chuyến thăm Trung tâm thử nghiệm Milford Proving Ground của General Motors (GM) tại bang Michigan. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo GM, nhân viên, đối tác và đại diện ngành công nghiệp ôtô.
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Phát biểu tại đây, ông Trump đánh giá cao vai trò của GM cũng như lực lượng lao động trong ngành ôtô Mỹ, đồng thời cho rằng các chính sách thuế quan của chính quyền đã góp phần đưa thêm việc làm trở lại nước này.
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Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho biết lực lượng Mật vụ đặc biệt yêu thích Cadillac Escalade và tiết lộ Chính phủ đã đặt mua khoảng 250 chiếc SUV này. Theo ông, đội xe mới sẽ được sử dụng trong các đoàn xe hộ tống phục vụ công tác bảo vệ an ninh.
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Trước đó, vào tháng 3/2025, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã trao cho GM hợp đồng trị giá 14,8 triệu USD để phát triển thế hệ limousine tổng thống mới mang tên The Beast, đồng thời cung cấp các phương tiện hỗ trợ. Tổng giá trị hợp đồng có thể tăng lên 40,8 triệu USD đến năm 2029.
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Mẫu xe SUV Cadillac Escalade phiên bản thương mại hiện có giá khởi điểm khoảng 91.100 USD (tương đương 2,39 tỷ đồng). Tuy nhiên, những chiếc xe dành cho Mật vụ sẽ được cải tiến đáng kể để đáp ứng các yêu cầu an ninh.
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Theo các thông tin được công bố trước đây, đội xe mới sẽ được trang bị khung gầm hạng nặng, kính chống đạn, thân xe bọc giáp cùng cầu xe chịu tải lớn. Về cấu hình, các mẫu Escalade này được cho là phát triển dựa trên nền tảng tương tự Chevrolet Suburban - dòng SUV vốn được Mật vụ Mỹ sử dụng nhiều năm qua nhưng lại có thiết kế ngoại thất và nhận diện thương hiệu Cadillac.
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Chuyến thăm Milford Proving Ground cũng đánh dấu lần đầu một tổng thống đương nhiệm của Mỹ đến làm việc tại cơ sở thử nghiệm lịch sử của GM. Trong khuôn khổ sự kiện, ông Trump theo dõi các màn trình diễn tăng tốc của Chevrolet Corvette ZR1X và GMC Hummer EV.
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Ngoài ra, Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng đồng thời tham quan một số mẫu xe quân sự do GM Defense phát triển như Heavy-Duty Tactical Truck Hybrid và Infantry Squad Vehicle. Ông cũng có dịp trải nghiệm mẫu sedan thuần điện Cadillac Celestiq.
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Kết thúc chuyến thăm, Tổng thống Mỹ đã ký lên nắp ca-pô của chiếc Chevrolet Corvette Stingray thuộc bộ sưu tập Stars & Steel Collection 2026, phiên bản được GM phát triển nhằm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.
Video: Tổng thống Mỹ thăm Trung tâm thử nghiệm Milford Proving Ground của GM.
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