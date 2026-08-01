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Mercedes-Benz GLA 2027 ra mắt - cá tính hơn, có cả bản EV và HEV

Nguyễn Chung

Mercedes-Benz vừa giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe SUV hạng sang GLA với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.

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So với đời trước, Mercedes-Benz GLA 2027 sở hữu ngoại hình hiện đại và cao cấp hơn. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt "Iconic Grille" cỡ lớn, có tùy chọn viền phát sáng. Cụm đèn LED tiêu chuẩn sử dụng họa tiết ngôi sao mạ crôm, còn bản trang bị đèn Multibeam LED được nhận diện bằng dải đèn ban ngày hình ngôi sao.
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Thân xe cũng được tinh chỉnh theo hướng tối giản với tay nắm cửa dạng ẩn, các đường gân mềm mại và bộ mâm hợp kim kích thước từ 18 đến 20 inch. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền bằng thanh đèn mảnh, trong khi vị trí biển số được hạ xuống cản sau, tạo cảm giác thể thao hơn. Khách hàng có thể lựa chọn các gói trang bị AMG Line, AMG Line Plus hoặc Night Edition.
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Riêng bản Night Edition sử dụng màu sơn Cosmos Black Magno kết hợp các chi tiết ngoại thất màu đen bóng, mâm 20 inch và nhiều điểm nhấn thể theo. Xe có chiều dài 4.565 mm, rộng 1.873 mm, cao 1.604 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.790 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 155 mm và trục cơ sở tăng thêm 61 mm, nhờ đó không gian dành cho hành khách cũng được cải thiện.
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Khoang cabin của xe nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Khách hàng có nhu cầu có thể lựa chọn hệ thống MBUX Superscreen, bổ sung màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước, hỗ trợ hơn 40 ứng dụng như YouTube và Disney+. Danh sách tiện nghi còn có cửa sổ trời toàn cảnh Sky Control có khả năng chuyển đổi giữa trạng thái, cùng hệ thống âm thanh Burmester 3D 16 loa.
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Nhờ kích thước lớn hơn, khoảng để chân ở cả hai hàng ghế đều được mở rộng, trong khi khoảng không trên đầu hàng ghế sau tăng thêm 24 mm. Khoang hành lý có dung tích 410 lít và có thể tăng lên 1.400 lít khi gập hàng ghế sau. Riêng các phiên bản thuần điện được bổ sung thêm khoang chứa đồ phía trước với dung tích 107 lít.
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Mercedes-Benz GLA 2027 được phát triển với nhiều tùy chọn hệ truyền động, trong đó đáng chú ý là ba phiên bản thuần điện. Bản GLA 200 Electric được trang bị cụm pin LFP dung lượng 58 kWh kết hợp mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 8,1 giây và di chuyển từ 394 - 447 km sau mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP
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Hệ thống sạc nhanh DC 200 kW giúp sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút. Phiên bản GLA 250+ Electric được nâng cấp lên mô-tơ điện 268 mã lực và pin NMC 85 kWh. Tầm hoạt động tăng lên 577 - 657 km, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh DC 320 kW, cho phép bổ sung khoảng 270 km quãng đường chỉ sau 10 phút sạc.
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Ở vị trí cao nhất là GLA 350 4MATIC Electric với hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh và tổng công suất 349 mã lực. Xe mất 5,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trong khi phạm vi hoạt động đạt 555-643 km. Mercedes-Benz cũng cho biết sẽ bổ sung thêm một phiên bản xe điện mới sử dụng pin NMC 71 kWh trong năm 2027.
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Bên cạnh các biến thể thuần điện, GLA thế hệ mới còn có thêm các phiên bản hybrid. Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với mô-tơ điện cho công suất 30 mã lực và bộ pin 1,3 kWh, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp. Khách hàng sẽ có lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, nhưng chưa công bố thông số chi tiết.
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Nhiều khả năng cấu hình sẽ tương tự CLA Hybrid với công suất dự kiến khoảng 190 mã lực trên bản GLA 200 Hybrid và 217 mã lực trên bản GLA 220 Hybrid. Ngoài hệ truyền động mới, GLA còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái MB.Drive Assist, cung cấp khả năng lái bán tự động cấp độ 2 cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái... Xe sẽ được đặt hàng tại Châu Âu từ ngày 31/7, trong khi thị trường Mỹ dự kiến đón xe vào nửa cuối năm 2027.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLA 2027.
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