Video: GAC Honda tiếp sức cho sản xuất thông minh.

Cũng như nhiều hãng xe truyền thống đến từ nước ngoài, Honda đã chứng kiến doanh số tại Trung Quốc lao dốc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thay vì rút lui, hãng vừa công bố gia hạn thêm 10 năm thỏa thuận liên doanh với đối tác Guangzhou Automobile Group (GAC). Hợp đồng giữa Honda và GAC vốn dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2028.

Honda và GAC đã bắt đầu hợp tác sản xuất ôtô tại Trung Quốc từ năm 1999. Đến nay, liên doanh này đã bán được hơn 11 triệu xe cho khách hàng Trung Quốc. Thỏa thuận mới sẽ kéo dài hoạt động của liên doanh đến năm 2038, thời điểm mà quá trình chuyển dịch sang xe điện tại Trung Quốc được dự báo gần như đã hoàn tất.

Giảm 60% doanh số, Honda vẫn quyết bám trụ thị trường Trung Quốc.

Với mức sụt giảm doanh số hiện nay, việc Honda rời khỏi thị trường Trung Quốc cũng không phải điều bất ngờ. Vào năm 2020, hãng từng bán được 1,62 triệu xe tại Trung Quốc thông qua các liên doanh với GAC và Dongfeng. Tuy nhiên, đến năm ngoái, tổng doanh số của Honda tại thị trường này chỉ còn khoảng 640.000 xe, trong đó liên doanh với GAC đóng góp 340.000 xe, phần còn lại đến từ Dongfeng. Đây là khoảng cách rất lớn mà Honda đang phải tìm cách thu hẹp.

Trong tuyên bố gửi tới tờ Nikkei Asia, người phát ngôn của Honda cho biết: "Để duy trì hoạt động kinh doanh cần có một khoảng thời gian đủ dài trong khi thị trường ôtô Trung Quốc đang thay đổi rất nhanh. Vì vậy, chúng tôi đưa ra quyết định này để có thêm thời gian đánh giá môi trường kinh doanh".

Honda và GAC đã bắt đầu hợp tác sản xuất ôtô tại Trung Quốc từ năm 1999. Đến nay, liên doanh này đã bán được hơn 11 triệu xe cho khách hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì liên doanh không đồng nghĩa với việc Honda sẽ thành công tại Trung Quốc. Dù toàn thị trường đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm lại, người tiêu dùng Trung Quốc vẫn ngày càng ưu tiên các thương hiệu nội địa. Nhiều hãng xe trong nước của Trung Quốc hiện đã có thể sản xuất những mẫu xe đạt tiêu chuẩn quốc tế với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Nếu muốn lấy lại vị thế, Honda cần phát triển những mẫu xe có giá bán cạnh tranh và được trang bị công nghệ hấp dẫn. Vào năm 2024, hãng đã ra mắt dòng xe điện Ye tại Trung Quốc, gồm hai mẫu P7 được sản xuất thông qua liên doanh với GAC và S7 hợp tác cùng Dongfeng.

Nếu muốn lấy lại vị thế, Honda cần phát triển những mẫu xe có giá bán cạnh tranh và được trang bị công nghệ hấp dẫn.

Dù có thiết kế và định hướng khác biệt so với các sản phẩm mà Honda đang bán tại những thị trường phương Tây, cả hai mẫu xe này vẫn chưa tạo được sức hút đáng kể tại Trung Quốc. Đây cũng là bài toán mà thế hệ sản phẩm tiếp theo của Honda sẽ phải giải quyết.

Trước đó, vào hồi tháng 4/2026, trong làng ôtô đã xuất hiện thông tin về việc Honda sẽ dừng các hoạt động của một trong hai nhà máy sản xuất xe xăng hợp tác với GAC trong tháng 6/2026. Đồng thời, Honda cũng đang xem xét tạm ngừng hoạt động của một nhà máy khác liên doanh với Dongfeng trong năm tới.

Honda đang xem xét tạm ngừng hoạt động liên doanh với Dongfeng.

Động thái thu hẹp này diễn ra sau khi Honda công bố giảm giá trị hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc vào tháng trước như một phần của quá trình tái cấu trúc chiến lược xe điện quy mô lớn với chi phí lên tới 15,7 tỷ USD. Khoản chi phí này được dự báo sẽ khiến hãng ghi nhận khoản lỗ thường niên đầu tiên sau gần 70 năm niêm yết.