[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 3]

Điện từng được tạo ra để thắp sáng, vận hành máy móc và phục vụ sinh hoạt. Nhưng trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng, điện đang gánh thêm một sứ mệnh mới: trở thành "nhiên liệu" của giao thông, là mắt xích kết nối điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và hàng triệu phương tiện xanh. Điều đó đặt ra một câu hỏi chưa từng có: nếu tất cả cùng sử dụng điện thông minh hơn, liệu mỗi ngôi nhà có thể trở thành một "nhà máy năng lượng" của tương lai?.

19h, Hà Nội vẫn còn oi nóng sau một ngày nắng gắt. Trong các khu chung cư, hàng nghìn chiếc điều hòa bắt đầu hoạt động cùng lúc. Thang máy liên tục đưa cư dân trở về nhà sau giờ làm việc. Những căn bếp sáng đèn. Máy giặt, bình nóng lạnh, bếp từ lần lượt được bật lên.

Dưới tầng hầm, một khung cảnh khác cũng bắt đầu. Những chiếc ô tô điện vừa kết thúc hành trình trong ngày lặng lẽ kết nối với bộ sạc. Xe máy điện cũng được cắm điện để sẵn sàng cho sáng hôm sau.

Nếu cách đây vài năm, phụ tải buổi tối chủ yếu đến từ sinh hoạt, thì hôm nay hệ thống điện đang phải gánh thêm một nhu cầu hoàn toàn mới.

Điện không còn chỉ để thắp sáng. Điện đang trở thành nhiên liệu của giao thông. Đó là một thay đổi mang tính lịch sử. Bởi lần đầu tiên, hai lĩnh vực từng phát triển gần như độc lập – giao thông và năng lượng – bắt đầu gắn chặt với nhau.

Mỗi chiếc xe điện xuất hiện trên đường đồng nghĩa với việc hệ thống điện phải chuẩn bị thêm năng lực cung ứng. Nhưng nghịch lý là, nếu hàng triệu phương tiện cùng sạc vào một thời điểm, chính thành công của quá trình chuyển đổi xanh lại có thể tạo áp lực mới lên lưới điện.

Đó là lý do trong Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026, Thủ tướng Chính phủ không chỉ yêu cầu tăng cường tiết kiệm điện mà còn nhấn mạnh nhiệm vụ quản lý nhu cầu điện, giảm phụ tải đỉnh và phát triển điện mặt trời mái nhà. Thông điệp rất rõ ràng: Muốn có nhiều xe điện hơn, trước hết phải sử dụng điện thông minh hơn.

Trong nhận thức của nhiều người, tiết kiệm điện vẫn gắn với những hành động quen thuộc: tắt đèn khi ra khỏi phòng, sử dụng điều hòa hợp lý hay lựa chọn thiết bị có hiệu suất cao.

Những việc làm ấy vẫn rất cần thiết. Nhưng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, khái niệm "tiết kiệm điện" đã được mở rộng. Đó không chỉ là tiết kiệm số kilowatt giờ tiêu thụ. Quan trọng hơn là tiêu thụ đúng thời điểm.

Nếu một chiếc xe điện được sạc sau nửa đêm thay vì lúc 19h, hệ thống điện sẽ giảm đáng kể áp lực trong giờ cao điểm. Nếu điện mặt trời mái nhà được kết hợp với hệ thống lưu trữ và bộ sạc thông minh, một phần năng lượng sản xuất vào ban ngày có thể phục vụ chính chiếc xe của gia đình vào buổi tối. Nếu các thiết bị trong nhà có khả năng tự điều chỉnh theo tín hiệu của lưới điện, hàng triệu hộ gia đình sẽ cùng tham gia cân bằng hệ thống mà không cần cắt giảm nhu cầu sử dụng.

Đó là tư duy quản lý nhu cầu điện – một khái niệm vốn quen thuộc ở nhiều quốc gia nhưng đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại Việt Nam. Ở đó, mỗi hộ gia đình không còn là nơi chỉ tiêu thụ điện. Họ trở thành một chủ thể tham gia điều hành hệ thống năng lượng.

Một trong những điểm nhấn của Chỉ thị số 10/CT-TTg là thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà gắn với sử dụng điện hiệu quả.

Nếu nhìn riêng từng ngôi nhà, một hệ thống điện mặt trời có thể chỉ đủ đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt. Nhưng khi kết hợp với xe điện, bộ lưu trữ và thiết bị sạc thông minh, bức tranh hoàn toàn thay đổi.

Ban ngày, mái nhà tạo ra điện. Điện được ưu tiên phục vụ sinh hoạt hoặc tích trữ. Buổi tối, chiếc xe điện sử dụng nguồn năng lượng ấy cho hành trình ngày hôm sau. Một vòng tuần hoàn năng lượng khép kín bắt đầu hình thành. Đó cũng là mô hình mà nhiều quốc gia đang hướng tới khi phát triển đô thị phát thải thấp. Xe điện không còn là phương tiện tiêu thụ điện. Nó trở thành một phần của hệ sinh thái năng lượng.

Nếu như thế kỷ XX chứng kiến cuộc cách mạng điện khí hóa giúp điện đi tới từng ngôi nhà thì thế kỷ XXI đang mở ra một cuộc cách mạng mới.

Lần này, mỗi ngôi nhà không chỉ sử dụng điện. Mỗi ngôi nhà sẽ quản lý điện. Sản xuất điện. Lưu trữ điện. Và có thể trở thành một "nút" của hệ thống năng lượng quốc gia.

Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của các chính sách mà Chính phủ liên tiếp ban hành trong năm 2026. Không chỉ khuyến khích người dân mua xe điện. Không chỉ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc. Mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái trong đó sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở thành một phần của lối sống đô thị hiện đại.

Cuộc chuyển dịch ấy không diễn ra trong những nhà máy điện khổng lồ. Nó bắt đầu từ công tắc điều hòa. Từ bộ sạc trong tầng hầm. Từ mái nhà lắp pin mặt trời. Và từ lựa chọn của mỗi gia đình về cách sử dụng điện.

Một chiếc xe điện có thể thay thế một chiếc xe chạy xăng. Một điểm sạc có thể thay thế một cây xăng. Nhưng chỉ khi hàng triệu người cùng thay đổi cách sử dụng điện, Việt Nam mới thực sự bước vào kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng.

Bởi năng lượng của tương lai không chỉ được tạo ra nhiều hơn. Điều quan trọng hơn là được sử dụng thông minh hơn. Đó chính là tinh thần xuyên suốt của Chỉ thị số 10/CT-TTg: tiết kiệm điện không còn là một chiến dịch ngắn hạn, mà trở thành nền tảng để bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải, phát triển giao thông điện và xây dựng một nền kinh tế xanh.

Đón đọc Kỳ IV: Hệ sinh thái năng lượng mới – Khi Việt Nam không chỉ theo kịp mà hướng tới dẫn dắt chuyển dịch xanh.