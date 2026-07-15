Luật Nhà ở sửa đổi: Khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả quản lý

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh như trên khi chủ trì tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sáng 15/7. Cùng chủ trì hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị.

Tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định, khả thi

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ, nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân, đồng thời là một chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người dân có chỗ ở”.

Những năm qua, hệ thống chính sách pháp luật về nhà ở đã từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển thị trường bất động sản, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, sau gần 2 năm thi hành, Luật Nhà ở năm 2023 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trước yêu cầu phát triển mới của đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số; đồng thời với việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội.

Vì vậy, việc xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm thể chế đầy đủ các chủ trương của Đảng và đặc biệt là khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định, khả thi cho công tác phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở trong giai đoạn mới hiện nay.

Theo tờ trình của Bộ Xây dựng, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 149 điều, được xây dựng theo hướng đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự thống nhất với các luật có liên quan và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà ở.

Dự thảo cũng bổ sung nhiều chính sách mới có tác động sâu rộng như phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp, quỹ quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội, quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn, cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Nhấn mạnh thời gian qua, thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực tham gia vào quá trình góp ý đối với hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga mong muốn, tại Hội nghị sẽ được tiếp nhận các ý kiến đa chiều, khách quan, khoa học, tâm huyết nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

“Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn nghiên cứu và có thể trao đổi, đề xuất các nội dung khác được quy định tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi; đồng thời cũng rất mong muốn các quý vị đại biểu với kinh nghiệm thực tiễn của mình sẽ tiếp tục đưa ra những cơ sở thực tiễn cùng với lập luận rõ ràng, khoa học để hội nghị phản biện của chúng ta ngày hôm nay đạt được kết quả tốt nhất”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nói.

Điểm mới dự thảo là bổ sung chương riêng về phát triển nhà ở cho thuê

Trình bày về những điểm mới của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nêu rõ, Dự thảo được xây dựng theo hướng luật khung, phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, kinh doanh. Dự thảo gồm 13 chương, 149 điều, giảm 49 điều so với luật hiện hành, đồng thời bổ sung và hoàn thiện chính sách đối với bốn nhóm nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách nhằm thể chế hóa quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là bổ sung chương riêng về phát triển nhà ở cho thuê, quy định rõ nguồn vốn, đối tượng, điều kiện, hình thức đầu tư và cơ chế ưu đãi; đồng thời bổ sung loại hình nhà ở thương mại giá phù hợp nhằm tăng nguồn cung nhà ở đáp ứng khả năng chi trả của người dân.

Dự thảo cũng hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các loại hình nhà có mục đích lưu trú như căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn, nhà ở kết hợp văn phòng; luật hóa các chính sách ưu đãi đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang và các nhóm đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung cơ chế linh hoạt về đất đai, quy hoạch và hình thức đầu tư để thúc đẩy cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; cho phép thuê đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ quản lý, vận hành nhà chung cư; xử lý các vướng mắc liên quan đến kinh phí bảo trì, sở hữu chung, sở hữu riêng và bổ sung yêu cầu về hạ tầng giao thông xanh, khu vực sạc xe điện.

Quang cảnh hội nghị.

Các quy định về sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hai quốc tịch, đối tượng được sử dụng nhà ở công vụ và quyền tự do thỏa thuận trong giao dịch nhà ở cũng được rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý, phản biện về tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) với các luật có liên quan; đồng thời đánh giá tính khả thi và tác động của dự thảo đối với người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Các ý kiến đi sâu vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các khái niệm mới; quy định về sở hữu, phát triển và giao dịch nhà ở; nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà có mục đích lưu trú, nhà cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách. Đại biểu cũng thảo luận về việc luật hóa các cơ chế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, người có công và các đối tượng chính sách; cải tạo, xây dựng lại chung cư; bồi thường, tái định cư, di dời; quản lý, vận hành nhà chung cư, sở hữu chung - riêng và sử dụng kinh phí bảo trì.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn và nghiêm túc của các chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời giao Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội tổng hợp đầy đủ các ý phản biện xã hội của quý vị đại biểu, khẩn trương hoàn thiện văn bản phản biện xã hội đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Xác định “nhà ở cũ” nên dựa trên tình trạng kỹ thuật Ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật cho rằng, về phạm vi điều chỉnh, cách liệt kê các nhóm nội dung như sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng và giao dịch nhà ở chưa bao quát đầy đủ các quan hệ pháp luật được dự thảo điều chỉnh. Khái niệm “phát triển nhà ở” còn quá rộng, chưa thể hiện rõ các hoạt động quan trọng như cải tạo, xây dựng lại, phá dỡ nhà ở, tái định cư và phát triển quỹ nhà ở quốc gia; quy định về “giao dịch nhà ở” chưa phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Khoản 1 xác định giao dịch nhà ở thuộc phạm vi của Luật Nhà ở, nhưng khoản 2 lại loại trừ nhiều giao dịch quan trọng để áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản, dễ dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo và khó xác định luật ưu tiên áp dụng. Do đó, cần làm rõ từng loại giao dịch, bổ sung nguyên tắc áp dụng pháp luật khi các luật có quy định khác nhau. Bên cạnh đó, cần làm rõ đối tượng và điều kiện được hưởng nhà ở cho lực lượng vũ trang; xác định nhà chung cư dựa trên đặc điểm sở hữu chung, sở hữu riêng và quy chuẩn kỹ thuật thay vì chỉ căn cứ số tầng; phân biệt thời hạn sử dụng công trình với thời hạn sở hữu căn hộ. Tiêu chí xác định “nhà ở cũ” cũng nên dựa trên tình trạng kỹ thuật thay vì lấy mốc xây dựng trước năm 1994. Đối với quỹ nhà ở quốc gia, dự thảo cần quy định rõ mục tiêu, nguồn hình thành, cơ quan quản lý, nguyên tắc sử dụng và cơ chế giám sát. Cần có chính sách ưu tiên đối với nhu cầu thuê, thuê mua của công nhân, người lao động Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, cần có chính sách ưu tiên đối với nhu cầu thuê, thuê mua của công nhân, người lao động và tạo điều kiện để các nhóm khó khăn tiếp cận nhà ở xã hội thuận lợi hơn. Theo ông Hiểu, cần nghiên cứu lại tên gọi “nhà ở thương mại giá phù hợp” theo hướng phản ánh rõ tính chất được Nhà nước hỗ trợ, điều tiết. Các nhóm hộ nghèo, cận nghèo nên được quy định thống nhất, tránh trùng lặp; phạm vi đối tượng thụ hưởng cần mở rộng cho người lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và lao động tự do, đồng thời không giới hạn công nhân, người lao động trong hay ngoài khu công nghiệp. Đối với nhà ở công vụ, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị cần mở rộng đối tượng được hưởng cho một số chức danh tương đương như người công tác tại vùng khó khăn và các đặc khu; đồng thời ưu tiên sĩ quan, bác sĩ, giáo viên làm việc tại những địa bàn này. Bên cạnh đó, cần có cơ chế xử lý, chuyển đổi hoặc cấp bán các căn nhà công vụ nhỏ lẻ, bỏ hoang hoặc sử dụng không hiệu quả, nhằm tránh lãng phí tài sản nhà nước. Bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong sở hữu nhà chung cư Luật sư Nguyễn Chiến, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật (UBTW MTTQ Việt Nam), Đại biểu Quốc hội khóa XIV cho rằng, thực tiễn giải quyết tranh chấp về nhà chung cư cho thấy phần lớn các vụ việc không phát sinh do thiếu quy định của pháp luật mà xuất phát từ những quy định chưa rõ ràng hoặc thiếu cơ chế thực hiện. Vì vậy, đối với những nội dung này, Luật cần quy định cụ thể ngay từ đầu để bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong áp dụng và hạn chế tranh chấp phát sinh. Theo luật sư Nguyễn Chiến trước tiên cần hoàn thiện các quy định về xác định phần sở hữu chung, sở hữu riêng theo hướng thống nhất căn cứ xác định trên cơ sở hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế được phê duyệt, hồ sơ hoàn công, công năng sử dụng thực tế và hợp đồng mua bán; đồng thời quy định trách nhiệm công khai đầy đủ các thông tin này ngay từ khi ký hợp đồng mua bán căn hộ. Cùng với đó cần bổ sung các quy định bảo đảm quyền sử dụng hạ tầng thiết yếu của cư dân, đặc biệt là chỗ để xe; quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bảo đảm diện tích để xe theo dự án được phê duyệt; không được tự ý chuyển đổi công năng hoặc cắt giảm diện tích; quyền sử dụng chỗ để xe hợp pháp được chuyển giao cùng quyền sở hữu căn hộ khi chuyển nhượng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. “Cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất của Luật Nhà ở với Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật có liên quan, bảo đảm áp dụng thống nhất, hạn chế cách hiểu và cách áp dụng khác nhau.”, Luật sư Nguyễn Chiến nêu ý kiến và cho rằng, qua thực tiễn tham gia giải quyết, mỗi vụ tranh chấp đều phản ánh một khoảng trống hoặc một quy định chưa thật sự phù hợp của pháp luật. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Nhà ở lần này cần tập trung giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đã chỉ ra, tạo cơ sở pháp lý minh bạch, thống nhất và khả thi, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời hạn chế tranh chấp trong quản lý, sử dụng nhà ở.

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