Thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho năm 2026 sau khi GDP 6 tháng đạt 8,18%

Tại Hội nghị giao ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sáng 14/7, Bộ Tài chính đã báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.

GDP 6 tháng ước tăng 8,18%, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động rất khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ, kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Cụ thể, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo. GDP 06 tháng ước tăng 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao. Các động lực về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tăng trưởng tích cực, cao nhất trong nhiều năm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,38%, vẫn nằm trong ngưỡng mục tiêu khoảng 4,5%; cung ứng điện và xăng dầu được bảo đảm.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 8/7 đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 64,24% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 357.000 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 38,4 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định; thị trường vốn được tập trung phát triển, đưa vào vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

Bên cạnh đó, cải cách thể chế và môi trường kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng, 338 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, trong đó Chính phủ nhiệm kỳ mới đã ban hành 206 văn bản; 11 Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành 395 km cao tốc, khởi công đồng loạt 05 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Các dự án tồn đọng được tập trung tháo gỡ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tiếp tục có những bước tiến mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; đời sống người dân được cải thiện. Thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng, tăng 8,6% so với cùng kỳ; làm tốt chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách; triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; trong 6 tháng đã hoàn thành 96 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 27,6 nghìn căn hộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh được nâng lên; thực hiện miễn phí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 1/7/2026. Chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ...

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đẩy mạnh phòng, chống gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm... Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, nhất là đối ngoại cấp cao, góp phần nâng cao vị thế đất nước, tạo thêm không gian phát triển…

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng GDP 6 tháng mặc dù cao nhất từ trước đến nay, nhưng một số ngành, lĩnh vực vẫn chưa đạt được kịch bản, cần nỗ lực triển khai hiệu quả hơn nữa các chính sách, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.

Đáng chú ý, áp lực lạm phát còn nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động. Đầu tư chưa chuyển hóa tương xứng thành năng lực sản xuất mới; giải ngân đầu tư công mặc dù đã chuyển biến tích cực hơn, nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng, chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, khan hiếm nhân công và nguyên vật liệu, công tác chuẩn bị dự án còn yếu, tổ chức thực hiện chưa chủ động; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng mắc, chưa thật sự phát huy hiệu quả.

Nhập siêu 6 tháng vẫn ở mức cao, chủ yếu là do biến động về giá xăng dầu, linh kiện điện tử, doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất, đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu, AI. Đào tạo nhân lực chất lượng cao còn bất cập. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… Thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn… tiếp tục là thách thức trực tiếp đối với phát triển bền vững.

Phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số đi đôi với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%. Đồng thời cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ tiếp cận thị trường, chuyển đổi số, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và tham gia chuỗi cung ứng.

Quản lý ngân sách chặt chẽ, nuôi dưỡng nguồn thu; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí... hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và hạ tầng chiến lược. Kiên quyết cắt giảm đối với các Bộ, địa phương giải ngân chậm, “có tiền mà không tiêu được” để dành vốn cho các Bộ, địa phương có khả năng giải ngân tốt, cần bổ sung vốn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch. Đổi mới tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả thực chất của các chương trình mục tiêu quốc gia. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tập trung xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư.

Triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, tỷ giá, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các dự án trọng điểm phục vụ phát triển; kiểm soát nợ xấu. Phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả thị trường vốn. Quản lý hiệu quả giá cả, thị trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng, tăng giá bất hợp lý. Bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước và FDI trong phát triển chuỗi cung ứng trong nước; thu hút FDI có chọn lọc. Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản dựa trên lợi thế địa phương theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững gắn với ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của thị trường.

Phát triển thị trường 100 triệu dân trong nước thành động lực quan trọng; hoàn thành việc xây dựng chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” gắn với yêu cầu nâng cấp các ngành sản xuất. Thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa gắn với kích cầu tiêu dùng trong nước. Đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, tuyến vận tải và đối tác đầu tư. Khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết. Thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm nhập siêu, bảo đảm cán cân thương mại bền vững. Phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh thị trường bất động sản; thúc đẩy nhà ở cho thuê. Tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.

Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tổ chức triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết, kết luận đã ban hành. Tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo. Hoàn thiện công tác quy hoạch, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí logistics của nền kinh tế.

Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia sạch, liên thông, an toàn, phục vụ hiệu quả quản trị, phát triển kinh tế và cung cấp dịch vụ công. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, các ngành kinh tế biển mới.

Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực thực thi của cấp cơ sở.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chuẩn bị năm học mới 2026-2027; bảo đảm tiến độ hoàn thành trường học tại các xã biên giới. Có phương án điều tiết phù hợp, không để xảy ra mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe miễn phí định kỳ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn kịch bản phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chú trọng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại; chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027.

Với tinh thần "hành động, hành động và hành động", "nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng", Chính phủ kỳ vọng sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

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