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Honda Jazz từng bán tại Việt Nam ra mắt bản 2027, từ 361 triệu đồng

Tâm Võ

Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz (Fit) mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng).

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Dù đã rời khỏi Việt Nam từ 6 năm trước, mẫu xe hatchback Honda Jazz vẫn tiếp tục được bán tại nhiều thị trường khác dưới thế hệ thứ tư và tên gọi Fit. Tại Nhật Bản, Honda vừa giới thiệu bản nâng cấp mới cho mẫu xe hatchback cỡ nhỏ này, đúng dịp kỷ niệm 25 năm kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2001.
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Honda Jazz 2027 vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc nhưng được điều chỉnh danh mục phiên bản và bổ sung nhiều trang bị tiêu chuẩn. Danh mục sản phẩm mới của Honda Jazz gồm các phiên bản X, Z, RS và Crosstar.
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Trong khi phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc được thay đổi thiết kế phần đầu xe, Jazz tại Nhật Bản tiếp tục sử dụng ngoại thất đã xuất hiện từ đời 2022. Điều này đồng nghĩa với việc xe không có thay đổi đáng kể về kiểu dáng bên ngoài. Điểm mới đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản Z, thay thế cho bản Home trước đây ở vị trí tầm trung.
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Phiên bản Jazz Z này sử dụng cản trước và sau có thiết kế thể thao tương tự RS nhưng đi kèm các chi tiết màu đen nhám. Honda Jazz Z vẫn sử dụng bộ mâm 15 inch của phiên bản tiêu chuẩn và không được trang bị cánh gió sau, ốp sườn thể thao, ống xả cỡ lớn hay hệ thống treo hạ thấp như bản RS.
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Thay vào đó, xe sử dụng thiết lập hệ thống treo thiên về sự êm ái. Nội thất được bổ sung vô lăng 3 chấu bọc da, ghế có chức năng sưởi và kính chắn gió cách nhiệt tốt hơn. Ở vị trí cao nhất trong dòng sản phẩm là phiên bản RS, kế thừa nhiều trang bị cao cấp từ bản Luxe trước đây và hiện chỉ được cung cấp với hệ truyền động hybrid mang tên e:HEV.
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Gói thiết kế thể thao trên Jazz RS với các chi tiết màu đen bóng vẫn được duy trì trong khi bộ mâm hợp kim 16 inch 5 chấu có thiết kế mới. Honda Jazz RS 2027 tiếp tục sử dụng hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác lái thể thao hơn. Đáng tiếc là xe không có bất kỳ nâng cấp nào về sức mạnh động cơ so với các phiên bản còn lại.
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Bên trong xe, Honda Jazz RS 2027 sở hữu các cột và nóc màu đen, ghế bọc da pha giả da lộn với đường chỉ khâu màu đỏ tương phản. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình thông tin giải trí 9 inch, sạc điện thoại không dây, vô lăng sưởi, hệ thống camera quan sát đa góc và tính năng cảnh báo điểm mù.
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Phiên bản Crosstar tiếp tục chỉ dùng hệ truyền động e:HEV và có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh nhằm phù hợp với phong cách SUV cùng khoảng sáng gầm cao hơn. Bản Crosstar 2027 được bổ sung ghế trước và vô lăng sưởi cũng như kính cách nhiệt cải tiến. Toàn bộ các phiên bản vẫn duy trì hệ thống ghế Magic Seats đặc trưng, giúp tăng tính linh hoạt khi chở các vật dụng cồng kềnh.
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Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe hatchback cỡ nhỏ này là 2 tùy chọn động cơ như cũ, đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Động cơ xăng là loại i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.
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Trong khi đó, các phiên bản e:HEV sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc gồm 2 mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Phiên bản RS là biến thể duy nhất không có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.
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Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng). Kể từ khi ra mắt vào năm 2001, Honda Jazz đã bán được hơn 3,25 triệu xe tại thị trường Nhật Bản.
Video: Giới thiệu mẫu xe hatchback Honda Jazz (Fit) 2027 mới.
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