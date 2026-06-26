Honda Việt Nam mở bán xe máy điện UC3, triển khai thê loạt trạm sạc mới

VIdeo: Xem chi tiết xe máy điện Honda UC3 tại Việt Nam.

Honda UC3 được định vị là mẫu xe máy điện cao cấp, sở hữu thiết kế hiện đại, tối giản với hệ thống đèn LED liền mạch, phần đuôi vòm cong đặc trưng và các đường nét mềm mại. Xe được trang bị mô-tơ điện công suất khoảng 6,0 kW, tốc độ tối đa 82 km/h, khả năng tăng tốc tương đương xe xăng 160cc.

Honda Việt Nam mở bán xe máy điện UC3, triển khai loạt trạm sạc mới.

Mẫu xe sử dụng pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km/lần sạc. UC3 được trang bị phanh tái sinh, phanh kết hợp CBS, 3 chế độ lái, chế độ hỗ trợ lùi, màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, khóa thông minh Smart Key, hộc chứa đồ 26 lít và cổng sạc USB-C.

Xe hỗ trợ chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh, đi kèm bộ sạc 1.200W. Thời gian sạc từ 0-100% khoảng 4 giờ, trong khi sạc từ 20-80% mất khoảng 2 giờ.

Xe sử dụng pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km/lần sạc.

Tại Việt Nam, Honda UC3 được phân phối qua 83 HEAD kinh doanh xe điện tại 20 tỉnh, thành phố. Xe có 2 phiên bản gồm Đặc biệt và Tiêu chuẩn, giá bán lẻ đề xuất lần lượt từ 81,4 triệu đồng và 80 triệu đồng theo mức thuế GTGT 10%. Trong giai đoạn kích cầu, giá thực tế giảm còn từ 57,92 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 56,55 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn.

Song song với việc mở bán UC3, Honda Việt Nam bắt đầu vận hành hệ thống trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub từ ngày 26/6/2026 tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác. Trạm sạc sử dụng chuẩn CHAdeMO, công suất 1.200W/đầu sạc, áp dụng cho Honda UC3 và các dòng xe điện Honda trong tương lai. Người dùng đăng ký, thanh toán và quản lý dịch vụ qua ứng dụng MyHonda+, với phí sạc 7.020 đồng/điểm sạc đã gồm VAT 8%.

Song song với việc mở bán UC3, Honda Việt Nam bắt đầu vận hành hệ thống trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub từ ngày 26/6/2026 tại Hà Nội, TP.HCM...

Ngoài ra, Honda Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện trưng bày, lái thử xe điện trên toàn quốc từ tháng 6/2026, đồng thời triển khai chương trình Honda e:Hub, cho phép khách hàng trải nghiệm xe máy điện Honda miễn phí tại nhà trong 7 ngày tại Hà Nội và TP.HCM.