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Ra mắt xe máy điện Honda CUV e: và UC3 tại Việt Nam, từ 44 triệu đồng

Phạm Tuấn

Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026, đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin.

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Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026 (dự kiến), đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin (Honda e:Swap BATTERY STATION) và Trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) tại các thành phố lớn.
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Honda CUV e: giá từ 44 triệu đồng
Mẫu xe máy điện ﻿Honda CUV e: 2026 nổi bật với thiết kế tối giản, hiện đại cùng hai tùy chọn màu Đen và Trắng. Xe trang bị động cơ điện mạnh mẽ, sử dụng hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và dễ dàng hoán đổi.
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Các tiện ích nổi bật bao gồm: phanh kết hợp CBS, 3 chế độ lái (Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm), chế độ hỗ trợ lùi, màn hình TFT 7 inch kết nối Honda RoadSync Duo® hỗ trợ định vị và nghe gọi Bluetooth, hệ thống SMART Key và hộc đồ tiện dụng tích hợp cổng USB-C.
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Chính sách bán hàng: Honda CUV e: được phân phối qua 59 HEAD Kinh doanh xe điện tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng với mức giá từ 44,18 triệu đồng (không kèm pin) đến 63,82 triệu đồng (kèm 2 pin và 2 sạc).
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Ngoài ra, khách hàng có thể chọn thuê pin hoặc sử dụng dịch vụ Trạm đổi pin với phí từ 245.000 – 343.000 đồng/tháng, thanh toán qua ứng dụng MyHonda+. HVN cũng triển khai chương trình trả góp lãi suất ưu đãi 0,55%/tháng, cùng các chính sách mua lại, bảo hành 3 năm cho xe và 2 năm cho pin, gia hạn thêm 1 năm khi thực hiện kiểm tra định kỳ.
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Honda UC3 giá ưu đãi từ 56,5 triệu đồng
﻿Honda UC3 là mẫu xe máy điện cao cấp với thiết kế tối giản, tinh tế, được trang bị động cơ điện 6 kW, pin LFP chuẩn IP67, quãng đường di chuyển khoảng 120 km/lần sạc, phanh tái sinh, CBS, 3 chế độ lái, màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync®, hệ thống SMART Key, hộc đồ 26 lít và chuẩn sạc CHAdeMO.
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Từ tháng 7/2026 (dự kiến), xe máy điện Honda UC3 với 2 phiên bản và 3 màu sắc sẽ chính thức được mở bán thông qua 83 HEAD Kinh doanh xe điện (danh sách được cập nhật trên website) tại 20 tỉnh thành phố.
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Mẫu xe máy điện Honda UC3 có mức giá bán lẻ đề xuất từ 78,5 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn và 79,9 triệu đồng cho bản đặc biệt. Ngoài ra, xe còn đang được Honda Việt Nam đưa ra gói giá bán kích cầu từ 56,5 - 57,9 triệu đồng cho từng phiên bản.
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HVN triển khai song song Trạm đổi pin Honda e:Swap cho CUV e: từ ngày 4/6/2026 và Trạm sạc Honda Motor Charger Hub cho UC3 từ tháng 7/2026 tại Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh thành khác. Khách hàng đăng ký dịch vụ và thanh toán qua ứng dụng MyHonda+, dễ dàng theo dõi và quản lý lịch sử sử dụng.
Video: Xem chi tiết xe máy điện Honda CUV e: tại Việt Nam.
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