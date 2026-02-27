Video: Trải nghiệm xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng mua xe Honda ICON e: tại các Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) có kinh doanh xe điện trong thời gian chương trình sẽ được nhận ưu đãi tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

Chương trình được triển khai trong giai đoạn đầu năm 2026, hướng đến việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm xe máy điện, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển thân thiện với môi trường.

Honda Việt Nam giảm 5 triệu đồng cho xe máy điện ICON e:.

Honda ICON e: là mẫu xe gắn máy điện được phát triển cho nhu cầu di chuyển trong đô thị, với thiết kế nhỏ gọn, hướng đến tính thực dụng và tiện lợi. Mẫu xe được trang bị các công nghệ phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, chương trình ưu đãi lần này là một trong những hoạt động nhằm mở rộng khả năng tiếp cận phương tiện giao thông điện hóa tại thị trường Việt Nam.