Video: Người dùng trải nghiệm Toyota Yaris Cross HEV tại Việt Nam.

Theo TMV, doanh số riêng các mẫu xe Toyota đạt 6.871 xe, gồm 1.907 xe lắp ráp trong nước và 4.964 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, hãng đã bán ra 43.753 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Toyota Việt Nam bán ra gần 7.100 xe trong tháng 7/2026.

Đáng chú ý, các mẫu xe hybrid tiếp tục ghi nhận sức hút trên thị trường với 1.233 xe được bàn giao trong tháng 7. Theo Toyota Việt Nam, kết quả này phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ được trải nghiệm sử dụng tương tự xe động cơ đốt trong.

Ở phân khúc xe sang, Lexus đạt doanh số 213 xe trong tháng 7, nâng tổng lượng xe bán ra trong 7 tháng đầu năm lên 1.472 xe, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ khi có mặt tại Việt Nam, thương hiệu này đã bàn giao hơn 17.500 xe đến tay khách hàng.

Toyota Việt Nam (TMV) công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026.

Trong danh mục sản phẩm của Toyota, Yaris Cross trở thành mẫu xe bán chạy nhất tháng 7 với 1.781 xe. Xếp sau là Innova Cross với 1.046 xe. Ở nhóm xe bán tải, Toyota Hilux tiếp tục duy trì sức hút khi đạt doanh số 718 xe, cho thấy sức cạnh tranh của phiên bản Hilux hoàn toàn mới trên thị trường.

Song song với việc công bố doanh số, Toyota Việt Nam cũng triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua xe từ ngày 1/8 đến 31/8/2026. Các mẫu xe áp dụng gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross, dành cho khách hàng hoàn tất thanh toán 100% và được đại lý xuất hóa đơn trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài các ưu đãi từ đại lý, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) tiếp tục áp dụng chương trình lãi suất vay ưu đãi dành cho khách hàng mua xe.

Trong danh mục sản phẩm của Toyota, Yaris Cross trở thành mẫu xe bán chạy nhất tháng 7 với 1.781 xe. Xếp sau là Innova Cross với 1.046 xe.

Với mức tăng trưởng 19% sau 7 tháng đầu năm cùng doanh số ổn định của các mẫu xe chủ lực như Yaris Cross và Innova Cross, Toyota tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thương hiệu ô tô có sức tiêu thụ lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, doanh số hơn 1.200 xe hybrid trong tháng 7 cho thấy phân khúc xe điện hóa đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu bán hàng của hãng.