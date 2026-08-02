Chi tiết Forthing V9 của Dongfeng sắp bán ở Việt Nam, "đối thủ" Kia Carnival

Jeep Wrangler và Gladiator bị triệu hồi vì nguy cơ nứt mâm hợp kim Tập đoàn Stellantis (FCA US, LLC) vừa phát lệnh triệu hồi đối với các mẫu ôtô Jeep Wrangler và Jeep Gladiator 2026 mới do sự cố liên quan đến hệ thống mâm xe

GS Vũ Đình Cự – Người mổ phanh bom từ trường của Mỹ Là người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ khoa học tại Lomonosov, GS Vũ Đình Cự đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và phát triển đất nước.

Những ca cấy ghép kỳ diệu: Y học thay đổi giới hạn cơ thể Từ những trái tim được thay thế đến các bộ phận nhân tạo, y học hiện đại đang viết lại câu chuyện về sự sống.

Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 sắp bán tại Việt Nam, khoảng 4,6 tỷ đồng Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid sắp bán tại Việt Nam và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.

Honda Super-One - ôtô điện nhỏ nhưng "có võ", chờ ngày về Việt Nam Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Giáo sư Lương Định Của và cuộc cách mạng trong kỹ thuật canh tác lúa Việt Nam Mang theo chiếc va ly lúa giống từ Nhật Bản trở về, GS Lương Định Của đã dành trọn đời nghiên cứu, đưa khoa học đến với đồng ruộng Việt Nam.

Bí ẩn của xưởng vàng tự nhiên dưới đáy đại dương được hé lộ Nghiên cứu từ các nhà khoa học giải thích sự hình thành vàng trong lòng đất qua hoạt động magma ở các vùng hút chìm và vòng cung đảo dưới biển sâu.

Mục sở thị Toyota GRMN Corolla gần 1,7 tỷ đồng - xe đắt nhất dòng Corolla Với chỉ 730 chiếc được bán trên toàn cầu, Toyota GRMN Corolla phiên bản đặc biệt đang đi theo chiến lược tạo ra sự khan hiếm giống các hãng siêu xe nổi tiếng.

Hyundai Neira ra mắt Đông Nam Á, MPV điện dự kiến từ khoảng 547 triệu đồng? Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.