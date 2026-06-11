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Maextro của Huawei muốn đứng đầu thị trường MPV siêu sang với V800

Nguyễn Chung

Sau mẫu sedan siêu sang S800, thương hiệu Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ với trần sao Starlight kiểu Rolls-Royce, cụm đèn hậu có khả năng tuỳ biến.

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Thương hiệu xe sang non trẻ Maextro của Trung Quốc đã gây nhiều chú ý cách đây vài năm với mẫu sedan cỡ lớn S800. Mẫu sedan siêu sang này được định vị như đối thủ của Mercedes-Maybach nhưng có giá bán thấp hơn đáng kể. Chiến lược này đã thành công rực rỡ khi Maextro S800 trở thành một hiện tượng doanh số.
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Maextro S800 đã vượt qua tất cả các đối thủ hạng sang truyền thống có giá trên 100.000 USD tại Trung Quốc. Thành công của S800 đã mang lại động lực cho Maextro để tiếp tục mở rộng sang phân khúc cao cấp hơn. Hiện nay, hãng đã hé lộ mẫu xe thứ hai và sản phẩm mới này hứa hẹn còn sang trọng hơn nữa.
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Đối với những người chưa biết, Maextro là 1 trong 5 thương hiệu thuộc liên minh đa thương hiệu HIMA của Huawei, bên cạnh Aito, Luxeed, Stelato và SAIC. Các mẫu xe của Maextro được sản xuất bởi JAC và Huawei tại nhà máy ở Hợp Phì, Trung Quốc. Nhiều người có thể nghĩ rằng mẫu xe thứ hai của Maextro sẽ thuộc phân khúc SUV vốn rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, trên thực tế, tân binh của thương hiệu này lại là một mẫu xe MPV cỡ lớn.
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Không phải là một chiếc MPV thông thường dành cho việc đưa đón học sinh, Maextro V800 thừa hưởng nhiều chi tiết thiết kế từ đàn anh S800. Trong đó, phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED cỡ lớn kéo dài theo chiều dọc. Lưới tản nhiệt truyền thống đã bị loại bỏ, thay thế bằng logo cỡ lớn đặt giữa mặt trước. Tương tự nhiều mẫu xe sang Trung Quốc hiện nay, Maextro V800 cũng sử dụng cách phối hai tông vàng và nâu, kết hợp nhiều chi tiết mạ crôm.
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Maextro S800 từng gây ấn tượng với các công nghệ đèn LED độc đáo và V800 cũng không ngoại lệ. Xe được trang bị các đèn nhỏ ẩn phía sau tay nắm cửa có khả năng chiếu sáng lên bề mặt cửa. Cụm đèn hậu gồm hàng nghìn bóng LED siêu nhỏ có thể hiển thị các hình ảnh chi tiết, trong đó hình ảnh chim phượng hoàng đã được sử dụng để trình diễn tính năng này.
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Chưa hết, Maextro V800 còn là một mẫu MPV cỡ lớn với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.495 x 2.006 x 1.850 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.430 mm. Qua một số hình ảnh nội thất được hãng công bố, có thể thấy xe sở hữu cấu hình ghế 2+2+3, nội thất bọc da cao cấp và sử dụng nhiều chi tiết pha lê trang trí.
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Xe còn được trang bị trần kính toàn cảnh cỡ lớn với tấm che nắng có thể trượt. Đặc biệt, trần xe cũng được tích hợp đèn để tạo hiệu ứng bầu trời sao Starlight tương tự Rolls-Royce. Toàn bộ hệ thống thông tin giải trí và kết nối trong xe vận hành trên nền tảng khoang lái thông minh HarmonyOS thế hệ mới nhất của Huawei, kết hợp hệ thống màn hình kích thước lớn trải dài ở bảng táp-lô và màn hình giải trí riêng biệt cho hàng ghế phía sau.
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Ngoài ra, mẫu xe MPV siêu sang này cũng được trang bị hệ thống cảm biến LiDAR trên nóc phục vụ cho giải pháp hỗ trợ lái xe tự động nâng cao (ADS) phiên bản mới nhất do Huawei tự phát triển.
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Nguồn cung cấp sức mạnh cho Maextro V800 là hệ truyền động hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Mẫu xe mới của Maextro kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L có công suất tối đa 173 mã lực với hai mô-tơ điện.
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Hệ thống này cho tổng công suất kết hợp 530 mã lực. Cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện là bộ pin có dung lượng lớn 63,2 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 275 km hoàn toàn bằng điện.
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Dự kiến, giá bán và thời điểm ra mắt của Maextro V800 sẽ được công bố trong vài tuần tới. Tuy nhiên, nhiều khả năng V800 sẽ có giá cao hơn S800 - mẫu sedan siêu sang này hiện đã có giá khởi điểm trên 100.000 USD tại thị trường Trung Quốc.
Video: Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ siêu sang V800.

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