[GALLERY] Xiaomi Skynomad N70 và N90 chính thức trình làng, từ 38.400 USD

Lexus LX 700h hạng sang đầu tiên cập cảng Việt Nam, chờ đại gia sở hữu Một chiếc Lexus LX 700h đầu tiên đã được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây là phiên bản hybrid hiệu suất cao của dòng SUV đầu bảng Lexus.

BMW iX3 2026 ra mắt Đông Nam Á - chạy 805 km/sạc, giá 3,3 tỷ đồng Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, BMW đã ra mắt iX3 tại thị trường Indonesia, mẫu xe đầu tiên của hãng phát triển trên nền tảng Neue Klasse.

Nga dùng lá chắn điện tử vô hiệu hóa hệ thống Starlink ở Ukraine Mạng internet vệ tinh Starlink là mắt xích quan trọng giúp Ukraine duy trì liên lạc quân sự, điều khiển UAV và truyền dữ liệu tác chiến từ khi xung đột nổ ra.

Tầng tên lửa trôi dạt của SpaceX sắp lao xuống Mặt Trăng Tầng trên của tên lửa SpaceX dự kiến sẽ lao xuống bề mặt Mặt Trăng trong tuần này với tốc độ 8.700 km/h, gấp 7 lần tốc độ âm thanh.

MG G50 tại Việt Nam giảm "chạm đáy", bản tiêu chuẩn chỉ 395 triệu đồng Theo thông tin từ đại lý, mẫu MPV MG G50 đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, đưa giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn MT COM chỉ còn 395 triệu đồng.

Honda Accord 2027 chính thức ra mắt, giá bán từ 37.000 USD Honda vừa chính thức giới thiệu Accord 2027 tại thị trường Nhật Bản. Xe được tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung màu sơn mới và nâng cấp công nghệ...

Mercedes-Benz GLA 2027 ra mắt - cá tính hơn, có cả bản EV và HEV Mercedes-Benz vừa giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe SUV hạng sang GLA với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.

Jeep Wrangler và Gladiator bị triệu hồi vì nguy cơ nứt mâm hợp kim Tập đoàn Stellantis (FCA US, LLC) vừa phát lệnh triệu hồi đối với các mẫu ôtô Jeep Wrangler và Jeep Gladiator 2026 mới do sự cố liên quan đến hệ thống mâm xe

GS Vũ Đình Cự – Người mổ phanh bom từ trường của Mỹ Là người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ khoa học tại Lomonosov, GS Vũ Đình Cự đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và phát triển đất nước.