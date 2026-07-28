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Hongqi Golden Sunflower - xe siêu sang Trung Quốc đắt gấp đôi Rolls-Royce

Nguyễn Chung

Trong năm 2025, dòng xe siêu sang Golden Sunflower của Hongqi đã tìm được 1.400 khách hàng trong khi con số tương ứng của Rolls-Royce là khoảng 700 chiếc.

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Trong nhiều thập kỷ, công thức để thể hiện vị thế trong giới chơi xe tại Trung Quốc khá đơn giản. Mua Volkswagen nếu chỉ cần một chiếc xe phổ thông, chọn Mercedes-Benz khi đã thành đạt, Bentley nếu rất thành công và Rolls-Royce nếu muốn khẳng định đẳng cấp với tất cả mọi người.
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Tuy nhiên, ngày càng nhiều khách hàng giàu có tại Trung Quốc đang lựa chọn một thương hiệu có nguồn gốc ngay trong nước, đó là Hongqi (Hồng Kỳ). Theo tập đoàn FAW, dòng xe siêu sang Golden Sunflower ra mắt năm 2024 đã tìm được 1.400 khách hàng trong năm tiếp theo.
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Trong khi đó, thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce không công bố doanh số riêng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty phân tích MarkLines ước tính chỉ có khoảng 700 trong tổng số 5.664 xe Rolls-Royce đăng ký trên toàn cầu trong năm 2025 được bán tại thị trường tỷ dân này.
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Hongqi là thương hiệu xe sang trực thuộc tập đoàn quốc doanh FAW. Nổi tiếng với việc sản xuất các mẫu xe limousine phục vụ các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ thời cố Chủ tịch Mao Trạch Đông đến ông Tập Cận Bình, Hongqi đã dành nhiều năm qua để tái định vị, hướng đến phân khúc xe cao cấp, hạng sang và siêu sang.
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Mẫu xe đầu bảng mới nhất của hãng là Golden Sunflower Guoli cho thấy rõ tham vọng đó. Mẫu sedan mang phong cách gợi nhớ thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh và có giá khoảng 1,6 triệu USD, ngang tầm với những mẫu xe siêu sang đặt riêng đắt giá nhất đến từ châu Âu.
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Hongqi không hướng tới việc cạnh tranh bằng công suất động cơ hay thành tích trên đường đua Nürburgring. Thay vào đó, hãng tập trung khai thác các giá trị văn hóa, tay nghề thủ công và bản sắc dân tộc Trung Quốc. Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, Chủ tịch FAW, ông Qiu Xiandong mô tả Golden Sunflower Guoli là "một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự tự tin về văn hóa".
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Ngay cả theo tiêu chuẩn của Rolls-Royce, các chi tiết trên Hongqi Golden Sunflower Guoli cũng được hoàn thiện hết sức cầu kỳ. Trong khi Rolls-Royce nổi tiếng với trần xe bầu trời sao, Hongqi cho biết một nghệ nhân của hãng phải dành hơn 1.200 giờ để hoàn thiện các họa tiết thêu trên phiên bản đặc biệt này.
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Một trăm loại chỉ tơ lụa với độ mảnh nhỏ hơn sợi tóc người được sử dụng để tạo hiệu ứng những đám mây lơ lửng phía trên đầu hành khách. Chiến lược khai thác niềm tự hào dân tộc, di sản văn hóa và kỹ nghệ thủ công của Trung Quốc dường như đang mang lại hiệu quả.
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Dưới nắp ca-pô, Golden Sunflower được trang bị động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít, làm từ hợp kim nhôm nhẹ, sản sinh công suất tối đa 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm – con số ấn tượng giúp xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 7,9 giây, đạt tốc độ tối đa 220 km/h.
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Để nâng cao trải nghiệm, xe còn được tích hợp nền tảng thông minh Jiuzhang HIS, hỗ trợ lái tự động cấp độ 3 với LiDAR và camera 360 độ, cùng hệ thống an toàn chủ động gồm phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo lệch làn. Tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 11,5 lít/100 km, xe còn được trang bị bình xăng 100 lít, cho phạm vi di chuyển lên đến 800 km.
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Hongqi hiện muốn kiểm chứng sức hút của mình ở các thị trường quốc tế. Hãng đang chuẩn bị gia nhập thị trường Malaysia và mở rộng hoạt động tại Nga, nơi các lệnh trừng phạt được áp dụng sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát đã khiến BMW và Mercedes-Benz không còn bán xe chính hãng, qua đó mở ra cơ hội cho các thương hiệu xe sang thay thế.
Video: Giới thiệu xe siêu sang Hongqi Golden Sunflower tại Trung Quốc.
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