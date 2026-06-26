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ongqi E-HS9 2026 ra mắt Thái Lan - SUV hạng sang 6 chỗ chạy điện

Hải Nam

Mẫu SUV điện hạng sang Hongqi E-HS9 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Thái Lan, sau Singapore. Đây là phiên bản tay lái nghịch dành cho Đông Nam Á.

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Hongqi E-HS9 2026 mới đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Thái Lan. Về kích thước, E-HS9 có chiều dài 5.209 mm, rộng 2.010 mm, cao 1.713 mm và chiều dài cơ sở 3.110 mm. Với thông số này, mẫu SUV điện Trung Quốc nằm cùng phân khúc với các đối thủ như Mercedes-Benz GLS, BMW X7 hay Zeekr 9X.
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Xe sở hữu hệ truyền động điện với hai mô-tơ đặt trên mỗi trục. Mô-tơ trước sản sinh công suất 275 PS và mô-men xoắn 306 Nm, trong khi mô-tơ sau đạt 218 PS và 300 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 492 PS cùng mô-men xoắn 606 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây và tốc độ tối đa 200 km/h.
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Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin NMC dung lượng 120 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 548 km theo chuẩn WLTP. Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 140 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong 48 phút.
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Về trang bị, bản dành cho thị trường Thái Lan được tích hợp cụm đèn pha Matrix LED với tính năng tự động chuyển pha, bộ mâm hợp kim 21 inch, tay nắm cửa ẩn, cửa hít điện, lưới tản nhiệt chủ động, cửa sổ trời toàn cảnh và kính cách âm.
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Khoang nội thất của Hongqi E-HS9 2026 nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, thêm một màn hình riêng cho hành khách phía trước cùng hệ thống âm thanh Bose 16 loa.
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Hệ thống giải trí hỗ trợ các ngôn ngữ gồm tiếng Trung, Anh, Thái, Mã Lai và Indonesia, đi kèm kết nối 4G, tương thích Android Auto và Apple CarPlay.
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Hệ thống giải trí trên mẫu xe SUV hạng sang chạy điện này hỗ trợ các ngôn ngữ gồm tiếng Trung, Anh, Thái, Mã Lai và Indonesia, đi kèm kết nối 4G, tương thích Android Auto và Apple CarPlay.
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Xe có cấu hình 6 chỗ ngồi, đi kèm điều hòa tự động 4 vùng độc lập, hệ thống lọc không khí PM2.5, đèn viền nội thất 256 màu, hai bộ sạc không dây 50W, ghế trước chỉnh điện có nhớ vị trí, làm mát và massage, ghế hàng hai chỉnh điện có làm mát, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập điện.
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Về an toàn, E-HS9 được trang bị 8 túi khí cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ chuyển làn, ga tự động thích ứng và nhận diện biển báo giao thông.
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Theo tài liệu cấu hình tại Thái Lan, E-HS9 được ghi chú là phiên bản tay lái nghịch dành cho Đông Nam Á với khả năng vận hành đường dài, cho thấy đây nhiều khả năng sẽ là cấu hình được mở rộng sang các thị trường ASEAN khác trong thời gian tới.
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Tại thị trường Thái Lan, Hongqi E-HS9 2026 được phân phối với duy nhất một phiên bản, có giá bán 2,99 triệu baht (tương đương 2,5 tỷ), đúng với định vị cao cấp của thương hiệu Hongqi, thuộc tập đoàn FAW Group.
Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Hongqi E-HS9 2026.
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