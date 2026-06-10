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Ra mắt Hongqi G919 EREV tại Trung Quốc, "đối thủ" Mercedes-Benz G-Class

Nam Nguyễn

Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.

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Trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc liên tục mở rộng ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu, sự xuất hiện của mẫu xe SUV Hongqi G919 2026 mới tiếp tục cho thấy tham vọng của các nhà sản xuất nước này ở những phân khúc vốn được xem là "sân nhà" của các thương hiệu châu Âu.
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Theo thông tin từ CarNewsChina, Hongqi G919 2026 tại Trung Quốc sử dụng hệ truyền động EREV gồm động cơ xăng tăng áp 2.0L kết hợp với 4 mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra tổng công suất 620 kW (831 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 1.320 Nm.
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Thông số này vượt đáng kể Mercedes-AMG G63 – mẫu SUV hiệu năng cao hiện sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L cho công suất 577 mã lực. Khác với các mẫu hybrid truyền thống, hệ truyền động EREV vận hành chủ yếu bằng năng lượng điện, trong khi động cơ đốt trong đóng vai trò phát điện để sạc pin.
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Nhờ đó, G919 vẫn mang lại cảm giác lái tương tự xe điện nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trạm sạc. Hongqi cho biết mẫu SUV mới có khả năng di chuyển tối đa 280 km ở chế độ thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC. Khi kết hợp cả nhiên liệu và pin, tổng phạm vi hoạt động đạt khoảng 1.350 km.
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G919 được phát triển trên nền tảng khung gầm rời (body-on-frame), cấu trúc thường xuất hiện trên các mẫu SUV chuyên địa hình nhờ khả năng chịu tải và độ bền cao khi vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Theo các thông tin từng được công bố, mẫu xe có chiều dài 5.135 mm, rộng 2.050 mm, cao 1.950 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm.
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Những hình ảnh từ bản tiền thương nại cho thấy G919 sở hữu kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng SUV off-road. Xe được trang bị lốp địa hình chuyên dụng, bánh dự phòng gắn phía sau, giá chở đồ trên nóc cùng cảm biến lidar đặt trên mui xe. Bên cạnh hệ thống treo khí nén, mẫu SUV này còn được trang bị khóa vi sai cơ khí ở cả hai cầu xe.
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Những thông số kỹ thuật từ từ CarNewsChina cho thấy hãng xe Hongqi không chỉ muốn tạo ra một mẫu SUV điện hóa mạnh mẽ mà còn hướng đến khả năng vận hành thực tế trên các địa hình phức tạp, sẵn sàng cạnh tranh với các ông lớn có tên tuổi đến từ châu Âu.
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Sự xuất hiện của G919 diễn ra trong bối cảnh thị trường SUV địa hình điện hóa tại Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh. Nhiều thương hiệu trong nước đã liên tục giới thiệu các mẫu xe mới như Zeekr 9X, Zeekr 8X hay các dòng sản phẩm từ Tank, Fang Cheng Bao và Yangwang.
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Các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh việc kết hợp khả năng địa hình truyền thống với công nghệ điện hóa nhằm tạo ra những sản phẩm khác biệt trên thị trường. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Hồng Kỳ đã bán được 19.580 xe trong tháng 4/2026, chiếm khoảng 1,4% thị phần xe du lịch tại Trung Quốc.
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Khi chính thức mở bán, G919 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu xe công nghệ cao nhất từng được thương hiệu Hongqi thương mại hóa, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng sang phân khúc SUV địa hình của thương hiệu này.
Video: Xem chi tiết SUV địa hình Hongqi G919 EREV của Trung Quốc.
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