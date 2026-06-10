Ra mắt Hongqi G919 EREV tại Trung Quốc, "đối thủ" Mercedes-Benz G-Class

Lo sợ mất kiểm soát Anthropic kêu gọi ngừng phát triển AI Là công ty phát triển ra AI nguy hiểm bậc nhất, Anthripic hiểu thế nào là mối đe dọa thực sự.

Mục sở thị Mazda MX-5 2026 - chốt giá từ dưới 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam Mazda MX-5 2026 mới đây đã chính thức được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận đặt hàng sau nhiều năm vắng bóng, bản mui cứng dưới 1,5 tỷ đồng.

Vespa và Piaggio tại Việt Nam triệu hồi hơn 1.000 xe ga lỗi đèn pha Piaggio Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 1.000 xe máy do đèn chiếu sáng phía trước có thể ngừng hoạt động đột ngột, mẫu Sprint bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Vị giáo sư sinh ra để nghiên cứu vắc xin GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên đã học công nghệ Nhật trong 21 ngày để sản xuất vắc xin viêm não Nhật Bản, cứu sống hàng triệu trẻ em Việt Nam.

[GALLERY] Asus kỷ niệm 20 năm Xbox Ally với gói nâng cấp từ Computex Chiếc máy chơi game cầm tay Ally trở thành tâm điểm của gian ASUS ROG khi có tới 2 sản phẩm phiên bản đặc biệt và 1 mẫu concept cho các phiên bản tương lai.

VinFast phát triển taxi tự lái cấp độ 4, nhắm đến thị trường Đông Nam Á Tại sự kiện NVIDIA GTC Taipei, VinFast, NVIDIA và Autobrains đã chính thức công bố hợp tác chiến lược phát triển taxi tự lái cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á.

Honda Accord thế hệ mới sẽ có màn "đại phẫu", Toyota Camry dè chừng Honda đang chuẩn bị một đợt nâng cấp giữa vòng đời quy mô lớn dành cho Accord thế hệ thứ 11, hứa hẹn mang đến diện mạo mới mẻ cùng nhiều công nghệ đáng chú ý.

Súng trường đặc nhiệm MK24 MRGG-A thay nòng thay đạn trong tích tắc Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM), khẩu súng trường này được trang bị nòng có thể thay thế, cho phép sử dụng với cỡ đạn hiện đại hơn.

[GALLERY] iOS 27 gây sốt, siri AI lột xác, iPhone 11 vẫn lên đời WWDC 2026 mang đến loạt nâng cấp đột phá cho iOS 27 với Siri AI thông minh hơn, Liquid Glass tùy biến sâu và hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên.