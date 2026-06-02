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[GALLERY] Hongqi Guoya hơn 10 tỷ đồng - xe sang Trung Quốc đắt nhất tại Nga

Hải Nam

Thương hiệu Hongqi đã đưa mẫu sedan đầu bảng của mình là Guoya tới Nga, nơi xe có giá bán gần như gấp đôi so với ở thị trường Trung Quốc.

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Nga hiện đang đẩy mạnh sản xuất ôtô trong nước, nhưng xe nhập khẩu vẫn liên tục được đưa vào thị trường này với phần lớn đến từ Trung Quốc. Tân binh mới nhất không phải là một mẫu xe giá rẻ thông thường mà là Hongqi Guoya - đây là mẫu sedan đầu bảng của thương hiệu thuộc tập đoàn FAW từng chỉ sản xuất xe limousine dành cho các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc.
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Hongqi, có nghĩa là “Cờ Đỏ”, là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất Trung Quốc. Có vẻ như một trong những cách để hãng duy trì vị thế là đưa mẫu sedan đầu bảng Guoya tới Nga, nơi không thiếu những khách hàng giàu có sẵn sàng chi mạnh tay cho những mẫu xe sang khác biệt.
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Hongqi Guoya được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series và Audi A8. Xe có chiều dài 5.353 mm, chiều rộng 1.998 mm, chiều cao 1.511 mm và chiều dài cơ sở 3.260 mm. Về ngoại hình, Hongqi không thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với những chiếc Guoya xuất khẩu sang Nga.
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Thiết kế ngoại thất được giữ nguyên với nhiều chi tiết mạ crôm, bao gồm lưới tản nhiệt cỡ lớn phía trước. Mẫu xe sedan hạng sang Hongqi Guoya được phát triển nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe sang truyền thống từ Đức như Mercedes S-Class, BMW 7 Series và Audi A8.
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Khoang nội thất được đánh giá là đặc biệt sang trọng. Hàng ghế thứ hai được trang bị hai ghế thương gia độc lập có chức năng sưởi, thông gió, làm mát và ngả lưng. Guoya cũng sở hữu hệ thống âm thanh 32 loa, cửa sổ trời cùng nhiều bề mặt bọc da cao cấp và vật liệu Alcantara, mang lại trải nghiệm tương xứng với vị thế mẫu sedan đầu bảng của thương hiệu Hongqi.
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Hongqi cung cấp cho khách hàng Nga hai tùy chọn động cơ. Phiên bản Elegance sở hữu hệ truyền động hybrid với kết hợp của động cơ V6 tăng áp dung tích 3.0L với mô tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất tổng cộng 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 570 Nm.
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Hệ truyền động này đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Theo nhà sản xuất, phiên bản hybrid động cơ V6 này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây.
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Trong khi đó, bản Imperial được trang bị động cơ hybrid V8 tăng áp 4.0L mạnh hơn, cho công suất 476 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Nhờ đó, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h được rút xuống còn 4,5 giây. Cả hai phiên bản đều sở hữu hệ dẫn động AWD nhằm tăng độ ổn định và khả năng vận hành trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
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Khách hàng tại Nga có thể lựa chọn giữa hai phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn Elegance V6 và cao cấp Imperial V8. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 27,7 triệu Ruble (tương đương 389.000 USD hay 10,1 tỷ đồng) và 31,7 triệu Ruble (445.000 USD hoặc 11,5 tỷ đồng).
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Mức giá bán Hongqi Guoya 2026 của Trung Quốc tại Nga được xem là rất cao, đặc biệt khi so sánh với thị trường nội địa Trung Quốc, nơi Guoya có giá khởi điểm từ 1,4 triệu Nhân dân tệ, tương đương 207.000 USD hoặc 4,9 tỷ đồng.
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Mức giá bán này đồng nghĩa với việc khách hàng Nga phải trả gần gấp đôi số tiền để sở hữu mẫu xe sedan hạng sang cao cấp này. Hongqi Guoya 2026 mới cũng trở thành mẫu xe Trung Quốc mới có giá bán cao nhất từng được phân phối tại thị trường Nga.
Video: Xem chi tiết sedan cao cấp Hongqi Guoya hơn 10 tỷ đồng tại Nga.
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