Thế giới bí ẩn của những cây sống trọn đời dưới nước

Khi nhắc đến thực vật, nhiều người thường hình dung những thân cây vươn lên khỏi mặt đất, hấp thụ ánh sáng Mặt Trời giữa không khí. Tuy nhiên, trong thế giới tự nhiên có những loài cây đã lựa chọn một con đường tiến hóa khác: sống trọn đời dưới nước. Chúng không chỉ tồn tại tạm thời trong môi trường ngập nước, mà đã phát triển những đặc điểm đặc biệt để sinh trưởng, quang hợp và sinh sản hoàn toàn trong thế giới thủy sinh.

Ảnh: worldwildlife

Một trong những nhóm thực vật dưới nước nổi tiếng nhất là cỏ biển (seagrass). Khác với rong biển, cỏ biển là thực vật có hoa thực sự, có rễ, thân, lá và tạo ra hoa, quả. Chúng tiến hóa từ các loài thực vật trên cạn cách đây hàng chục triệu năm, sau đó quay trở lại đại dương và thích nghi với môi trường nước mặn. Các loài như Zostera marina hay Posidonia oceanica tạo thành những đồng cỏ dưới đáy biển rộng lớn, là nơi sinh sống của hàng nghìn loài sinh vật biển.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một điều đáng kinh ngạc là cỏ biển có thể thực hiện toàn bộ vòng đời dưới nước. Hoa của chúng thụ phấn trong môi trường biển, hạt giống phát triển giữa dòng nước và rễ bám chặt vào lớp trầm tích dưới đáy biển. Những đồng cỏ này còn đóng vai trò như “rừng nhiệt đới dưới đại dương”, hấp thụ lượng lớn khí CO₂, bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn và tạo nơi trú ẩn cho cá non, rùa biển cùng nhiều sinh vật khác.

Ngoài cỏ biển, các loài thực vật nước ngọt như Vallisneria và Hydrilla verticillata cũng sống hoàn toàn chìm dưới nước. Lá của chúng thường mỏng, dài và mềm để dễ dàng trao đổi khí trong môi trường có lượng oxy thấp hơn nhiều so với không khí. Một số loài còn có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng trực tiếp qua bề mặt lá thay vì chỉ dựa vào bộ rễ.

Ảnh: diy.sepro

Một trong những sinh vật thực vật dưới nước ấn tượng nhất là Posidonia oceanica ở Địa Trung Hải. Một số quần thể của loài này có thể tồn tại hàng nghìn năm, tạo nên những hệ sinh thái cổ đại đã chứng kiến nhiều biến đổi của biển cả.

Dù sống trong môi trường tưởng như khắc nghiệt, các loài cây dưới nước lại chứng minh khả năng thích nghi phi thường của sự sống. Chúng cho thấy thực vật không chỉ là những sinh vật đứng yên trên đất liền, mà còn có thể chinh phục cả thế giới sâu thẳm dưới những con sóng.