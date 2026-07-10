BYD Seal 08 từ 689 triệu đồng "cháy hàng", bán 65.000 xe chỉ sau 1 đêm

Là một trong những ý tưởng khó hiểu nhất trong khoa học, cơ học lượng tử giờ đây đã trở thành nền tảng của các công nghệ, từ laser, vi mạch, truyền thông an toàn và máy tính lượng tử.
Volkswagen Việt Nam vừa triển khai chương trình đưa khách hàng trực tiếp tham quan Nhà máy SAIC Volkswagen tại Thượng Hải (Trung Quốc).
Điều gì sẽ xảy ra nếu một vết nứt trên vật liệu có thể tự biến mất mà không cần con người sửa chữa hay thay thế?
Sự tận tâm, chuyên nghiệp và tính kỷ luật là ấn tượng về đoàn Việt Nam của Trung tá Raúl Serrano Chacón thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống Venezuela.
Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa tiếp tục phát đi cảnh báo tới người sử dụng ôtô trong nước về chương trình triệu hồi cụm bơm túi khí Takata.
SYM Jet SL là mẫu xe tay ga thể thao phân khối nhỏ mạnh tới 16,3 mã lực, cốp rộng chứa được cả mũ bảo hiểm full face và hệ thống trợ lái biến thiên theo cua.
Phân khúc bán tải plug-in hybrid (PHEV) đang sôi động với sự tham gia của nhiều thương hiệu mới. Tuy nhiên, Toyota vẫn chưa vào cuộc đua này bằng Hilux PHEV.
Mercedes-Benz vừa ra mắt bản đặc biệt Mercedes-AMG G63 Mirage Edition, được sản xuất giới hạn chỉ 35 chiếc và phân phối độc quyền tại thị trường Trung Đông.
Không có khung kim loại cứng hay những khớp xoay phức tạp, robot mềm đang học cách chuyển động uyển chuyển như bạch tuộc, sâu bướm và sao biển.
Ford đang định hướng Ranger PHEV không chỉ là một chiếc bán tải sử dụng hệ truyền động điện hóa mà còn như nguồn cấp điện lưu động phục vụ ngoài hiện trường.