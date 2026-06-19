BYD Datang từ 839 triệu đồng - chạy 950 km, sạc nhanh như chớp

Phát hiện hành tinh có mưa hồng ngọc qua kính viễn vọng James Webb Kính viễn vọng James Webb phát hiện hành tinh WASP-121b có mưa hồng ngọc và gió tốc độ cao, mở ra hiểu biết mới về khí quyển hành tinh xa xôi.

Chi tiết xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max hơn 13 triệu đồng Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.

Mazda CX-5 hybrid 2027 đã sẵn sàng ra mắt Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.

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Hiện tượng bí ẩn và những giả thuyết khoa học về vũ trụ song song Vũ trụ song song là gì? Nó có thực sự tồn tại không? Đây là câu hỏi khiến giới thiên văn học miệt mài đi tìm câu giải mã suốt nhiều năm qua.

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Xiaomi SU7 tiếp tục mất an toàn, "không nhìn thấy" đống đất giữa đường Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.

Cận cảnh Honda HooRide 125 - xe ga cho dân phượt, từ 50 triệu đồng Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.