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BYD Datang từ 839 triệu đồng - chạy 950 km, sạc nhanh như chớp

Tâm Võ

Hệ thống sạc siêu nhanh của BYD Datang đã nâng dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong 9 phút trong điều kiện nhiệt độ tối ưu.

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BYD đã chính thức bán mẫu SUV cỡ lớn Datang (Great Tang) tại thị trường Trung Quốc. Mẫu SUV này mở rộng danh mục sản phẩm của dòng Dynasty hướng tới nhóm khách hàng gia đình cao cấp cần xe nhiều hàng ghế. Mẫu SUV thuần điện BYD Datang được mở bán tại thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản và giá bán từ 239.900-309.900 Nhân dân tệ (khoảng 839 triệu đến 1,084 tỷ đồng).
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Đợt mở bán chính thức diễn ra sau chương trình nhận đặt cọc được triển khai từ Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn cao cấp, BYD Datang sử dụng kiến trúc điện áp cao 1.000V kết hợp bộ pin lithium-sắt-photphat (LFP) do BYD tự phát triển.
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Phiên bản dẫn động cầu sau tiêu chuẩn được trang bị pin có dung lượng 105,79 kWh và mô-tơ điện công suất 300 kW (khoảng 402 mã lực). Phiên bản này sở hữu phạm vi hoạt động 800 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc. Các phiên bản cao hơn sử dụng bộ pin có dung lượng 130,15 kWh.
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Trong đó, phiên bản 1 mô-tơ với công suất tối đa 370 kW (496 mã lực) có thể di chuyển tối đa 950 km sau một lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC. Phiên bản 2 mô-tơ với tổng công suất 585 kW (784 mã lực) có phạm vi hoạt động 850 km và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây.
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Khả năng sạc nhanh là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của BYD Datang. Hệ thống sạc siêu nhanh của xe có thể nâng dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong 9 phút trong điều kiện nhiệt độ tối ưu.
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Được định vị như SUV đầu bảng, BYD Datang sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.263 x 1.999 x 1.790 mm. Một số cấu hình trang bị có thể nâng chiều dài lên 5.302 mm và chiều cao lên 1.800 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm.
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Khả năng vận hành của Datang được hỗ trợ bởi hệ thống treo thông minh DiSus-A do BYD phát triển. Hệ thống này sử dụng treo khí nén hai buồng với biên độ điều chỉnh chiều cao lên tới 100 mm. Ngoài ra, xe còn được trang bị cảm biến dự đoán mặt đường, cho phép điều chỉnh lực giảm chấn chủ động dựa trên điều kiện mặt đường phía trước.
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Ngoài ra, BYD Datang còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau tiêu chuẩn với góc xoay tối đa 7 độ. Nhờ đó, bán kính quay đầu của mẫu SUV cỡ lớn này chỉ dừng ở mức 5,2 m. Xe cũng hỗ trợ chế độ di chuyển ngang kiểu “cua bò” giúp dễ xoay trở trong không gian hẹp.
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Không gian nội thất của BYD Datang sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi với cách bố trí 2+2+3 và vận hành trên nền tảng xử lý 3 nm. Hàng ghế trước được trang bị công nghệ không trọng lực độc lập. Hàng ghế thứ hai sử dụng ghế thương gia với khả năng ngả lưng tới 146 độ, bệ đỡ chân chỉnh điện góc 70 độ và màn hình giải trí treo trần kích thước 17,3 inch.
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Bên cạnh đó, khoang nội thất còn được trang bị trần kính cách âm diện tích 2,53 m², sử dụng kính nhiều lớp cùng hệ thống rèm che ba lớp ẩn hoàn toàn. Việc ra mắt Datang phù hợp với chiến lược của BYD nhằm thâm nhập các phân khúc giá cao hơn và cải thiện biên lợi nhuận trong nhóm xe gia đình nhiều hàng ghế.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện BYD Datang tại Trung Quốc.
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