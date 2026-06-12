Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

BYD Denza Z Coupe lộ diện - mạnh gần 1.600 mã lực, cánh gió "khủng"

Nguyễn Chung

Chỉ 6 tuần sau màn ra mắt của phiên bản mui trần, Denza Z Coupe hiệu năng cao với cánh gió cố định và những thông số động cơ đầy ấn tượng tới gần 1.600 mã lực.

5-9516.jpg
Thương hiệu Denza thuộc phân khúc cao cấp của BYD đã chính thức giới thiệu mẫu xe thể thao Z được mong đợi từ lâu vào cuối tháng 4 trong Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Mẫu xe này được mở màn với phiên bản mui trần được trưng bày trong triển lãm. Bên cạnh đó, hãng cũng xác nhận phiên bản Coupe sẽ ra mắt sau đó.
4-1730.jpg
Chỉ 6 tuần sau, phiên bản Coupe của Denza Z hiệu năng cao của mẫu xe điện thể thao này đã xuất hiện. Những hình ảnh mới của Denza Z Coupe đã được công bố cùng các thông số quan trọng của hệ truyền động.
2-5179.jpg
Có thể nói, khía cạnh đáng chú ý nhất của Denza Z chính là hiệu suất vận hành vượt trội mà mẫu xe này hứa hẹn mang lại. Các thông tin do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố cho thấy xe sẽ được cung cấp với hai tùy chọn hệ truyền động, cả hai đều sử dụng 3 mô-tơ điện.
1-8800.jpg
Các phiên bản thấp sẽ được trang bị 1 mô-tơ có công suất tối đa 268 mã lực (200 kW) ở cầu trước, kết hợp với 2 mô-tơ mạnh 215 mã lực (160 kW) ở phía sau. Hệ thống cho tổng công suất 482 mã lực (360 kW), gần tương đương mức 502 mã lực (375 kW) của MG Cyberster.
3-3745.jpg
Đối với những khách hàng muốn sức mạnh lớn hơn, Denza cũng sẽ bán Z với 1 mô-tơ phía trước có công suất tối đa 670 mã lực (500 kW) cùng 2 mô-tơ mạnh 456 mã lực (340 kW) đặt tại 2 bánh sau. Hệ truyền động này tạo ra tổng công suất lên tới 1.582 mã lực (1.180 kW), vượt qua cả Xiaomi SU7 Ultra (1.526 mã lực).

1-2599.jpg
Hiện vẫn chưa có thông tin về khả năng tăng tốc của các phiên bản. Chỉ biết rằng Denza Z Convertible và Coupe bản thấp có thể đạt tốc độ tối đa 300 km/h. Trong khi đó, phiên bản Coupe đầu bảng có thể đạt tới con số 350 km/h.
3-9931.jpg
Piên bản Coupe tiêu chuẩn có thiết kế gần như giống hệt Denza Z Convertible từng được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, chỉ khác ở phần mui cố định.
11-5376.jpg
Trong khi đó, phiên bản Coupe cao cấp nhất mang diện mạo mạnh mẽ hơn đáng kể. Đây cũng chính là mẫu xe từng bị bắt gặp khi đang chạy thử tại đường đua Nürburgring vào năm ngoái.
7-5374.jpg
Phiên bản Coupe cao cấp được trang bị gói khí động học chuyên biệt hơn, bao gồm cản trước và bộ chia gió trước được thiết kế lại. Xe cũng sử dụng bộ mâm riêng biệt, đi kèm cánh gió đồ sộ phía sau và bộ khuếch tán gió cỡ lớn.
10-3622.jpg
Trọng lượng của Denza Z Coupe cao cấp đạt 2.240 kg. Phiên bản Coupe tiêu chuẩn nhẹ hơn đôi chút với trọng lượng 2.220 kg. Trong khi đó, Convertible là phiên bản nặng nhất với trọng lượng 2.290 kg. Giá bán của Denza Z ở 3 phiên bản tại thị trường Trung Quốc hiện vẫn chưa được công bố.
Video: Giới thiệu mẫu xe thể thao BYD Denza Z supercar concept chạy điện.
bài liên quan
#BYD Denza Z Coupe lộ diện #BYD Denza Z Coupe mạnh gần 1.600 mã lực #giá xe BYD Denza Z Coupe #BYD Denza Z Coupe hiệu năng cao #BYD Denza Z Coupe 2027 mới #BYD Denza Z Coupe chạy điện
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top