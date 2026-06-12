BYD Denza Z Coupe lộ diện - mạnh gần 1.600 mã lực, cánh gió "khủng"

Ông Trump dọa sẽ 'kiểm soát hoàn toàn' ngành công nghiệp dầu mỏ Iran Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran và giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Mazda CX-60 2026 nhận cọc tại Việt Nam, giá bán khoảng 1,8 tỷ đồng Mẫu xe Mazda CX-60 2026 đang tiến gần hơn tới ngày ra mắt các khách hàng tại Việt Nam khi một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ trung này.

[GALLERY] Game Việt 6 năm tuổi bất ngờ đóng cửa, game thủ tiếc nuối Sau 6 năm gắn bó với cộng đồng, một tựa game hải tặc đình đám tại Việt Nam bất ngờ thông báo dừng phát hành, để lại nhiều tiếc nuối cho người chơi.

Xung đột Iran khiến việc Mỹ giao vũ khí cho Anh bị đình trệ Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo với Quốc hội rằng xung đột tại Iran đã làm thay đổi lịch giao một số loại đạn dược do Mỹ sản xuất, chuyển giao cho quân Anh.

[GALLERY] Cảnh báo ứng dụng sức khỏe chứa mã độc đánh cắp OTP Một ứng dụng tính chỉ số BMI vừa bị phát hiện chứa mã độc nguy hiểm có thể ghi màn hình, đọc SMS và đánh cắp mã OTP ngân hàng của người dùng.

Doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo lần đầu vượt 75.000 xe/tháng Tháng 5/2026 vừa qua, Omoda & Jaecoo khi doanh số toàn cầu đạt 75.911 xe và tăng tới 188,66% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu vượt ngưỡng 75.000 xe/tháng.

Maextro của Huawei muốn đứng đầu thị trường MPV siêu sang với V800 Sau mẫu sedan siêu sang S800, thương hiệu Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ với trần sao Starlight kiểu Rolls-Royce, cụm đèn hậu có khả năng tuỳ biến.

[GALLERY] iPhone nào nên lên iOS 27, máy nào bị hụt AI? Apple tiếp tục hỗ trợ iPhone 11 trên iOS 27, nhưng nhiều tính năng Siri AI mới chỉ dành cho iPhone Air và dòng iPhone 17 Pro có RAM 12 GB.

VinFast bán ra 19.503 ôtô điện tại Việt Nam trong tháng 5/2026 VinFast chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2026 tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng 19.503 ôtô điện các loại được bàn giao cho khách hàng.