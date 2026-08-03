Tại sự kiện, doanh nghiệp công bố tổng số robot đã bàn giao trên toàn cầu vượt 2.000 chiếc, với sản phẩm và dịch vụ hiện diện tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế.

Tại buổi lễ, hàng loạt robot AiMOGA đồng loạt cầm quốc kỳ của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ khi đoàn xe vận chuyển chuẩn bị xuất phát đến cảng Vu Hồ để giao lô hàng mới ra thị trường quốc tế. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Vu Hồ, Tập đoàn Chery, các đối tác toàn cầu và cơ quan truyền thông.

AiMOGA vượt mốc 2.000 robot xuất khẩu, hiện diện tại hơn 60 quốc gia.

Chỉ sau hơn hai năm, AiMOGA đã chuyển mình từ việc xuất khẩu robot đầu tiên sang giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn. Theo doanh nghiệp, cột mốc hơn 2.000 robot không chỉ phản ánh quy mô giao hàng mà còn cho thấy robot Trung Quốc đang từng bước xây dựng năng lực vận hành ổn định trong các môi trường ứng dụng thực tế trên toàn cầu.

Khởi đầu từ Malaysia, mở rộng tới hơn 60 quốc gia

Hành trình quốc tế của AiMOGA bắt đầu từ Malaysia vào năm 2025, khi doanh nghiệp lần đầu đưa robot vào lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ ôtô. Từ những màn trình diễn công nghệ ban đầu, AiMOGA từng bước xây dựng hoạt động kinh doanh dài hạn tại địa phương trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Tại buổi lễ, hàng loạt robot AiMOGA đồng loạt cầm quốc kỳ của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ khi đoàn xe vận chuyển chuẩn bị xuất phát đến cảng Vu Hồ để giao lô hàng mới ra thị trường quốc tế.

Đến nay, mạng lưới của AiMOGA đã phủ khắp Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin.

Trong năm 2026, tốc độ mở rộng tiếp tục được đẩy mạnh. Tháng 3, AiMOGA tham gia Automation Thailand 2026, giới thiệu các giải pháp robot cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ thông minh. Tháng 7, Trung tâm Trải nghiệm Robot AI đầu tiên tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, mở ra cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận các ứng dụng robot AI trong lĩnh vực bán lẻ ôtô.

Hiện robot AiMOGA được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ ôtô, hướng dẫn tại không gian công cộng, cảnh sát giao thông thông minh, hỗ trợ y tế và lễ tân doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng đã đạt các chứng nhận quốc tế như CE (châu Âu) và FCC (Mỹ), tạo nền tảng cho việc mở rộng sang nhiều thị trường mới.

Hệ sinh thái toàn cầu là lợi thế cạnh tranh

Theo ông Zhang Guibing, Chủ tịch Chery International kiêm Chủ tịch AiMOGA Robotics, cạnh tranh trong ngành robot đang chuyển từ sản phẩm đơn lẻ sang năng lực của cả hệ sinh thái.

Ông cho rằng để phát triển bền vững trên quy mô toàn cầu, doanh nghiệp không chỉ cần sản phẩm tốt mà còn phải sở hữu hệ thống đồng bộ từ nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất, chuỗi cung ứng, logistics, phân phối đến dịch vụ hậu mãi và năng lực vận hành tại từng thị trường.

Hiện robot AiMOGA được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ ôtô, hướng dẫn tại không gian công cộng, cảnh sát giao thông thông minh, hỗ trợ y tế...

Là một phần trong chiến lược công nghệ thông minh của Chery, AiMOGA tận dụng gần 30 năm kinh nghiệm toàn cầu của tập đoàn trong các lĩnh vực sản xuất, logistics, chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối. Đây được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình thương mại hóa robot trên quy mô quốc tế.

Song song với thị trường nước ngoài, AiMOGA cũng mở rộng ứng dụng tại Trung Quốc. Trong 6 tháng đầu năm, 110 robot cảnh sát giao thông thông minh đã được triển khai tại nhiều thành phố, hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và tuyên truyền an toàn giao thông. Robot của AiMOGA cũng đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực y tế, triển lãm thông minh và các dịch vụ công cộng.

Hướng tới xuất khẩu năng lực công nghệ

Theo AiMOGA, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và robot hình người, ngành robot toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nhiều cơ hội thương mại hóa.

Từ quá trình toàn cầu hóa của ngành ôtô đến sự phát triển của ngành robot, AiMOGA kỳ vọng sẽ góp phần đưa công nghệ robot thông minh của Trung Quốc đến nhiều thị trường hơn.

Từ cột mốc 2.000 robot, mở rộng tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng việc triển khai nhiều ứng dụng thực tế trong bán lẻ ôtô, giao thông, y tế và dịch vụ công, AiMOGA cho biết sẽ tiếp tục phát triển theo hướng lấy ứng dụng thực tiễn làm trung tâm, kết hợp công nghệ, hệ sinh thái và mạng lưới toàn cầu để mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Từ quá trình toàn cầu hóa của ngành ôtô đến sự phát triển của ngành robot, AiMOGA kỳ vọng sẽ góp phần đưa công nghệ robot thông minh của Trung Quốc đến nhiều thị trường hơn, từng bước chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang xuất khẩu năng lực công nghệ và giải pháp thông minh, đóng góp vào sự phát triển của ngành AI và robot trên toàn cầu.