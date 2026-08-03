Xem chi tiết Ford Ranger Wolftrak 2026 - đàn em Wildtrak, từ 750 triệu đồng

Honda Việt Nam bất ngờ tung ra gói bảo hành ôtô lên tới 10 năm Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức kích hoạt chính sách gia hạn bảo hành chính hãng với quy mô kỷ lục lên tới 10 năm cho toàn bộ dải sản phẩm ôtô chính hãng.

[GALLERY] Xiaomi Skynomad N70 và N90 chính thức trình làng, từ 38.400 USD Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.

Chi tiết Honda X-ADV 750 2027 - adventure scooter đa dụng cho dân phượt Honda X-ADV 750 là một chiếc adventure scooter cân bằng dành cho nhóm khách hàng cần sự kết hợp giữa khả năng di chuyển hằng ngày và những chuyến đi đường dài.

Toyota Việt Nam bán ra gần 7.100 xe trong tháng 7/2026 Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026 với tổng doanh số 7.084 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus, tăng 6% so với tháng trước.

BYD Sealion 08 lộ trọn nội thất trước ngày mở bán, chạy 900 km/sạc BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Sealion 08 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc dòng Ocean Series, được định vị ở phân khúc cao cấp.

Chi tiết Forthing V9 của Dongfeng sắp bán ở Việt Nam, "đối thủ" Kia Carnival Forthing là thương hiệu con của Dongfeng tại Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối Neera Motors với mẫu xe MPV V9 mới.

Toyota bZ4X Touring cập bến Đông Nam Á, lăn bánh 487 km/sạc Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Toyota đã chính thức ra mắt mẫu xe thuần điện bZ4X Touring 2026 mới tại thị trường Indonesia.

Mazda xác nhận xe thể thao MX-5 Miata sẽ có phiên bản điện hoá Giám đốc điều hành Mazda - ông Masahiro Moro muốn chiếc MX-5 Miata mới sẵn sàng cho kỷ nguyên điện hoá, cũng như sự xuất hiện của một mẫu xe thể thao cao cấp.

Mỹ phát triển nam châm hiệu suất cao không cần đất hiếm bằng AI Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra nam châm mạnh không dùng đất hiếm nhờ công nghệ AI, mở ra hướng đi mới cho vật liệu và ứng dụng quốc phòng.