Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger trong tháng 6/2026

Video: Đánh giá bộ 3 Ford Everest, Ranger & Raptor 2026.

Theo số liệu bán hàng, Toyota Hilux đạt doanh số 1.000 xe trong tháng 6/2026, tăng 352 xe so với kết quả 648 xe của tháng trước. Mức tăng này giúp mẫu bán tải của Toyota vượt Ford Ranger với khoảng cách 148 xe để dẫn đầu thị trường trong tháng.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2026 Toyota Hilux vươn lên vị trí số một về doanh số. Trước đó, mẫu xe này từng đứng đầu phân khúc trong tháng 2 với 871 xe bán ra, cao hơn mức 809 xe của Ford Ranger. Tuy nhiên, sau đó Ranger nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu trong các tháng tiếp theo trước khi Hilux một lần nữa bứt lên trong tháng 6.

Toyota Hilux đạt doanh số 1.000 xe trong tháng 6/2026.

Trái ngược với đà tăng của đối thủ, Ford Ranger ghi nhận 852 xe bán ra trong tháng 6, giảm 237 xe so với mức 1.089 xe của tháng 5.

Việc doanh số sụt giảm khiến Ranger đánh mất vị trí dẫn đầu tháng vào tay Hilux. Tuy vậy, xét trên kết quả cộng dồn 6 tháng đầu năm, mẫu bán tải của Ford vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với các đối thủ.

Doanh số sụt giảm khiến Ranger đánh mất vị trí dẫn đầu tháng vào tay Hilux. Tuy vậy, xét trên kết quả cộng dồn 6 tháng đầu năm, Ranger vẫn ;à "vua bán tải".

Tính đến hết tháng 6/2026, Ford Ranger đạt doanh số lũy kế 6.986 xe, nhiều hơn 3.005 xe so với Toyota Hilux, mẫu xe đang đạt 3.981 xe.

Mitsubishi Triton tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong phân khúc với doanh số 221 xe trong tháng 6. So với tháng trước, mẫu xe này tăng thêm 86 xe, tương đương mức tăng khoảng 64%.

Mitsubishi Triton giữ vị trí thứ ba trong phân khúc với 221 xe trong tháng 6.

Dù quy mô doanh số vẫn còn cách khá xa hai mẫu xe dẫn đầu, kết quả trên cho thấy Triton đã có sự cải thiện đáng kể sau giai đoạn tăng trưởng chậm trong những tháng trước.

Ở chiều ngược lại, Isuzu D-Max vẫn là mẫu bán tải có doanh số thấp nhất thị trường. Trong tháng 6, mẫu xe này chỉ bán được 18 xe, giảm gần một nửa so với 35 xe của tháng 5.

Kết quả này cho thấy D-Max vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện sức cạnh tranh trong bối cảnh phân khúc bán tải tiếp tục tập trung chủ yếu vào cuộc đua giữa Toyota Hilux và Ford Ranger.