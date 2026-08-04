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Chi tiết Honda Civic e:HEV RS 2026 thêm giả lập sang số S+ Shift

Nguyễn Anh

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, Honda đã trưng bày phiên bản nâng cấp Civic e:HEV RS với điểm nhấn là công nghệ S+ Shift mới.

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Honda mới đây đã trưng bày phiên bản nâng cấp của Civic e:HEV RS với điểm nhấn là công nghệ S+ Shift mới tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 – tính năng này lần đầu xuất hiện trên mẫu coupe thể thao Honda Prelude thế hệ mới.
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Mặc dù thiết kế ngoại thất gần như không thay đổi so với phiên bản hiện hành, dòng chữ "S+ Shift Equipped" xuất hiện trên thân xe cho thấy đây là phiên bản được trang bị hệ thống giả lập chuyển số, mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn cho mẫu sedan hybrid.
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Trên Honda Civic e:HEV 2026 nâng cấp vừa ra mắt tại thị trường Indonesia, phiên bản e:HEV EL tiêu chuẩn gần như giữ nguyên cấu hình, chỉ loại bỏ màu sơn Lunar Silver Metallic và không thay đổi nhiều so với thế hệ đang bán ra trên thị trường.
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Civic e:HEV RS 2026 tại Indonesia sở hữu bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen, tay nắm cửa cùng màu thân xe, logo RS và các chi tiết trang trí tối màu đặc trưng. Khoang nội thất tiếp tục sử dụng tông màu đen kết hợp chỉ khâu đỏ nhằm tăng tính thể thao.
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Điểm đáng chú ý nhất trên Civic e:HEV RS mới là công nghệ S+ Shift. Dù vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV với mô-tơ điện dẫn động bánh trước và hộp số một cấp, hệ thống này có thể mô phỏng cảm giác sang số của hộp số tự động 8 cấp.
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Khi nhấn nút S+ trên bảng điều khiển trung tâm, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch sẽ hiển thị vòng tua động cơ, trong khi hai lẫy sau vô-lăng chuyển từ chức năng điều chỉnh mức độ tái tạo năng lượng sang giả lập chuyển số.
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Hệ thống đồng thời tạo hiệu ứng thay đổi vòng tua và cảm giác "giật số" nhằm mang lại trải nghiệm gần giống xe sử dụng hộp số truyền thống. Tuy nhiên, xe vẫn tự động sang số khi cần thiết để đảm bảo khả năng vận hành mượt mà.
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Đây được xem là phiên bản nâng cấp của công nghệ Linear Shift Control trên Civic e:HEV hiện nay, hướng đến việc tăng cảm giác kết nối giữa người lái và chiếc xe. Ngoài việc bổ sung S+ Shift, hệ truyền động của Civic e:HEV RS vẫn được giữ nguyên.
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Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 184 PS, mô-men xoắn 315 Nm, kết hợp động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên phun nhiên liệu trực tiếp, cho công suất 141 PS và mô-men xoắn 182 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 203 PS. Ngoài ra, nhiều khả năng xe sẽ được bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù, trong khi camera quan sát điểm mù LaneWatch vẫn tiếp tục được duy trì.
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Trong điều kiện vận hành thông thường, mô-tơ điện đảm nhận vai trò truyền động chính, còn động cơ xăng chủ yếu hoạt động như máy phát điện và chỉ trực tiếp dẫn động bánh xe ở tốc độ cao nhằm tối ưu hiệu suất.
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Tại Indonesia, Civic RS chỉ được phân phối với hệ truyền động hybrid e:HEV, đồng nghĩa tất cả xe bán ra đều được trang bị công nghệ S+ Shift. Honda hiện chưa công bố giá bán của phiên bản nâng cấp, trong khi mẫu Civic e:HEV RS đang được phân phối tại thị trường này có giá khoảng 699 triệu Rupiah (khoảng 1 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu Honda Civic e:HEV RS 2026 thêm giả lập sang số S+ Shift.
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