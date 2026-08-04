Chi tiết Honda Civic e:HEV RS 2026 thêm giả lập sang số S+ Shift

Mục sở thị Honda Vario 125 2027 tại Việt Nam, chốt giá từ 42 triệu đồng Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức ra mắt bán nâng cấp của mẫu xe ga Vario 125 đời 2027, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt thiết kế lẫn công nghệ.

Những phụ kiện ôtô nào được phép lắp thêm mà không trượt đăng kiểm? Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định về việc lắp đặt phụ kiện hoặc thay đổi một số chi tiết ôtô nhưng không bị xem là cải tạo xe.

MG 07 "đối thủ" Toyota Camry, mới mở bán đã có hơn 21.000 khách cọc Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sedan MG 07 2026 mới có tới 5 phiên bản và giá mở bán từ 125.900-165.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 440-580 triệu đồng).

BYD M6 hybrid từ 447 triệu đồng, chạy 110 km không "uống 1 giọt xăng" BYD M6 phiên bản hybrid sạc điện vừa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có giá bán từ 298-390 triệu Rupiah (khoảng 447-585 triệu đồng).

Kola Ashcroftine – Khoáng vật quý hiếm có giá trị hơn vàng Phát hiện khoáng vật Kola Ashcroftine tại Nga, mang giá trị kinh tế và nghiên cứu địa chất đặc biệt, chứa nhiều nguyên tố quý hiếm trong lớp vỏ Trái Đất.

Honda Việt Nam bất ngờ tung ra gói bảo hành ôtô lên tới 10 năm Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức kích hoạt chính sách gia hạn bảo hành chính hãng với quy mô kỷ lục lên tới 10 năm cho toàn bộ dải sản phẩm ôtô chính hãng.

[GALLERY] Xiaomi Skynomad N70 và N90 chính thức trình làng, từ 38.400 USD Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.

Chi tiết Honda X-ADV 750 2027 - adventure scooter đa dụng cho dân phượt Honda X-ADV 750 là một chiếc adventure scooter cân bằng dành cho nhóm khách hàng cần sự kết hợp giữa khả năng di chuyển hằng ngày và những chuyến đi đường dài.

Toyota Việt Nam bán ra gần 7.100 xe trong tháng 7/2026 Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026 với tổng doanh số 7.084 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus, tăng 6% so với tháng trước.