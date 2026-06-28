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Mục sở thị Hyundai Elantra 2027 "bằng xương bằng thịt" vừa ra mắt

Nguyễn Anh

Hãng Hyundai đã chính thức ra mắt thế hệ thứ 8 hoàn toàn mới của mẫu sedan Avante 2027 tại Hàn Quốc. Tại một số thị trường khác, xe có tên là Hyundai Elantra.

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Hyundai Elantra 2027 mới xuất hiện sau 6 năm kể từ khi thế hệ thứ 7 ra mắt, mang đến sự thay đổi toàn diện từ thiết kế, kích thước, công nghệ đến hệ truyền động. Thế hệ mới không chỉ được mở rộng không gian mà còn đánh dấu bước chuyển của Hyundai trong việc đưa các công nghệ trí tuệ nhân tạo và kết nối số lên một mẫu sedan phổ thông.
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So với thế hệ cũ, Elantra đã tăng đáng kể kích thước. Xe dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.425 mm và có trục cơ sở 2.750 mm. Chiều dài tăng 55 mm, chiều rộng tăng 30 mm và khoảng cách hai trục cũng được kéo dài thêm 30 mm. Theo Hyundai, những thay đổi này giúp khoang hành khách rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau.
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Xe không còn duy trì những đường nét quen thuộc của đời trước mà được phát triển theo triết lý thiết kế mới mang tên "Art of Steel". Thân xe sử dụng nhiều bề mặt dập nổi kết hợp các đường gân sắc cạnh, tạo cảm giác khỏe khoắn và bề thế hơn. Các hốc bánh xe được mở rộng, mang phong cách thường thấy trên các mẫu SUV hiệu suất cao.
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Phần đầu xe được áp dụng cấu trúc đèn chiếu sáng hai tầng. Dải đèn định vị LED thanh mảnh kéo dài theo chiều ngang, trong khi cụm đèn chính được đưa xuống thấp và giấu trong cản trước. Thiết kế cửa kính bên có nhiều điểm tương đồng với Hyundai Grandeur, còn bộ mâm hợp kim 18 inch góp phần tăng vẻ thể thao.
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Không gian bên trong được thiết kế lại theo hướng tối giản, giảm bớt các chi tiết góc cạnh và ưu tiên các mảng bề mặt mềm. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 14,6 inch trên phiên bản cao cấp, trong khi các bản thấp sở hữu màn hình 12,9 inch. Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng Pleos Connect mới do Hyundai phát triển.
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Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của Gleo AI - trợ lý trí tuệ nhân tạo tạo sinh có khả năng giao tiếp tự nhiên với người dùng. Công nghệ này trước đó chỉ xuất hiện trên một số mẫu xe cao cấp của Hyundai. Khác với xu hướng loại bỏ hoàn toàn phím bấm cơ học, Elantra vẫn giữ cụm nút điều khiển và núm xoay cho các chức năng thường dùng như điều hòa và âm lượng. Cách bố trí này giúp thao tác nhanh hơn khi lái xe.
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Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera hành trình tích hợp sẵn, hai đế sạc không dây và cổng USB hỗ trợ công suất sạc lên tới 100 W. Tại thị trường quê nhà Hàn Quốc, Elantra 2027 thế hệ mới sẽ có hai lựa chọn hệ truyền động.
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Phiên bản động cơ xăng sử dụng máy hút khí tự nhiên 2.0L đã được tinh chỉnh để đạt công suất 147 mã lực, cao hơn 26 mã lực so với thế hệ trước. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng lớn hơn. Tổng công suất hệ thống đạt 155 mã lực.
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Riêng phiên bản hybrid được bổ sung công nghệ phanh tái tạo năng lượng Smart Regenerative Braking 3.0 và hệ thống Hybrid Hierarchical Predictive Control System có khả năng phân tích cung đường phía trước để tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Chế độ Stay Mode cũng cho phép điều hòa và hệ thống giải trí tiếp tục hoạt động ngay cả khi xe dừng mà không cần khởi động động cơ.
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Hyundai tiếp tục nâng cấp hệ thống an toàn chủ động trên Elantra thế hệ mới. Xe sở hữu 10 túi khí cùng gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng thế hệ thứ hai dựa trên dữ liệu bản đồ, hỗ trợ đỗ xe từ xa, hỗ trợ lùi theo quỹ đạo đã ghi nhớ và phanh khẩn cấp khi cần số điện tử ở chế độ P.
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Bên cạnh đó, mẫu sedan này còn được bổ sung công nghệ hạn chế tình trạng đạp nhầm chân ga nhằm giảm nguy cơ xảy ra va chạm trong quá trình vận hành. Hyundai chưa công bố giá bán của Elantra 2027. Theo kế hoạch, mẫu xe sẽ được đưa tới các đại lý tại Hàn Quốc vào cuối năm nay trước khi mở rộng sang Bắc Mỹ và nhiều thị trường quốc tế khác.
Video: Ra mắt Hyundai Elantra 2027 mới tại Hàn Quốc.
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