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Hyundai Elantra 2027 ra mắt - thiết kế lớn hơn, công nghệ vượt trội

Nguyễn Chung

Hyundai vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu sedan Hyundai Avante 2027 tại Hàn Quốc. Tại một số thị trường trong đó có Việt Nam, xe có tên là Hyundai Elantra.

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The All-New Avante vừa được hãng xe Hyundai giới thiệu tại triển lãm 2026 Busan Mobility Show. Đây là thế hệ thứ 8 của Avante, đánh dấu bản nâng cấp toàn diện sau khoảng 6 năm kể từ khi thế hệ thứ 7 được giới thiệu vào tháng 4/2020. Điểm nhấn đáng chú ý trên Avante mới là việc lần đầu được trang bị nền tảng giải trí thế hệ mới Pleos Connect.
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Hệ thống này hoạt động thông qua màn hình cảm ứng cỡ lớn 14 inch, cho phép hiển thị thông tin vận hành và nhiều ứng dụng khác nhau ngay trên giao diện trung tâm, mang đến trải nghiệm tương tự như sử dụng smartphone. Pleos Connect cũng tích hợp Gleo AI, một trợ lý trí tuệ nhân tạo tạo sinh, cho phép người lái tương tác và điều khiển xe thông qua hội thoại.
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Avante 2027 cũng là mẫu xe đầu tiên của Hyundai được trang bị hệ thống Navigation-based Smart Cruise Control 2 (NSCC 2). Công nghệ này có khả năng tự động giảm tốc ở một số khu vực nhất định như giao lộ, sau đó đưa xe trở lại tốc độ ban đầu sau khi đi qua. Ngoài ra, xe còn có tính năng SBW P-Range Emergency Braking, cho phép giới hạn gia tốc và tự động dừng xe khi người lái nhấn nút P trong trường hợp khẩn cấp.
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Về kích thước, Avante mới có chiều dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.425 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 55 mm và rộng hơn 30 mm, giúp không gian nội thất đạt mức tiệm cận các mẫu sedan cỡ trung. Khoang cabin cũng được nâng cấp với màn hình cỡ lớn đặt ở trung tâm bảng táp-lô, nhấn mạnh định hướng số hóa trên thế hệ mới.
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Về thiết kế, Hyundai áp dụng cụm đèn định vị sắc nét ở hai đầu xe nhằm tạo diện mạo mạnh mẽ hơn. Phần thân xe sử dụng thiết kế gương chiếu hậu thanh mảnh, với phần kết nối giữa gương và thân xe được tối giản để mang lại vẻ ngoài gọn gàng hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu cũng có thiết kế tạo sự đồng bộ với phần đầu xe.
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Đèn phanh phụ được bố trí theo phương dọc, trong khi phần mép trên nắp cốp được tạo hình như một cánh gió nhỏ, nhấn mạnh tính khí động học và phong cách thể thao. Theo kế hoạch, Hyundai Avante sẽ được bán ra với hai tùy chọn động cơ gồm 2.0L xăng và 1.6L hybrid. Xe sẽ chính thức ra mắt trong quý III năm nay trước khi chính thức mở bán.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Hyundai Avante thế hệ mới.

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