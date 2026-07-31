Vệ sinh bể ngầm, người đàn ông hôn mê vì ngạt khí, suýt chết não

Ông C.N.H. (54 tuổi), làm nghề vệ sinh bể ngầm suốt 20 năm, không ngờ lần xuống bể gần đây lại trở thành tai nạn nghề nghiệp nghiêm trọng.

Theo đó ngay khi vừa đặt chân xuống bể ngầm của một hộ gia đình để làm việc, ông H. bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng rồi ngất lịm. Hai đồng nghiệp lập tức xuống ứng cứu nhưng cũng lần lượt bị ngạt khí.

Cả ba nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, ông H. là trường hợp nặng nhất với tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, tím tái, giảm ý thức và xuất hiện các cơn co giật.

Dễ bị ngạt khí khi làm dưới bể ngầm - Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ nhanh chóng xác định đây là trường hợp ngạt khí trong không gian kín và lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn.

Người bệnh được kiểm soát đường thở, đặt nội khí quản, thở máy, cung cấp oxy nồng độ cao, đồng thời đánh giá tổn thương thần kinh và theo dõi chặt chẽ các biến chứng do thiếu oxy.

Khoảng 15 phút sau cấp cứu, các chỉ số sinh tồn của người bệnh dần ổn định. Tuy nhiên, những cơn co giật xuất hiện cho thấy não đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng thiếu oxy kéo dài. Người bệnh tiếp tục được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để điều trị chuyên sâu.

Sau 24 giờ hồi sức, ông H. tỉnh táo, được cai máy thở. Ba ngày sau, sức khỏe hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Các bác sĩ hồi sức tim phổi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Đinh Quốc Anh, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, ngạt khí trong hầm kín, bể ngầm là một trong những tình huống cấp cứu đặc biệt nguy hiểm.

Theo bác sĩ, những không gian kín thường thiếu oxy và có thể tích tụ nhiều loại khí độc, đặc biệt là hydrogen sulfide (H₂S). Đây là loại khí có cơ chế gây độc ở cấp độ tế bào tương tự xyanua, khiến cơ thể không thể sử dụng oxy một cách hiệu quả dù vẫn hít thở.

Chỉ trong vài chục giây đến vài phút, nạn nhân có thể rơi vào tình trạng hôn mê, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ cũng lưu ý, ngay cả khi người bệnh được ép tim thành công và tim đã đập trở lại, nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy vẫn rất cao.

Người bệnh cần được hồi sức chuyên sâu tại bệnh viện nhằm duy trì thông khí, bảo vệ não và điều trị các tổn thương do thiếu oxy. Đây là yếu tố quyết định khả năng hồi phục cũng như giảm nguy cơ tổn thương não không hồi phục hoặc chết não.

Các bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh ngạt khí khi làm việc trong không gian kín - Kiểm tra nồng độ oxy và khí độc trước khi xuống làm việc trong không gian kín. - Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, thiết bị cấp khí và dây an toàn theo quy định. - Khi có các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, lơ mơ, co giật hoặc bất tỉnh, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu bảo đảm an toàn, đồng thời gọi cấp cứu 115. - Tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) khi người bệnh ngừng tuần hoàn và có đủ điều kiện thực hiện. - Tuyệt đối không lao xuống cứu người theo phản xạ khi chưa có phương tiện bảo hộ phù hợp, bởi nguy cơ người cứu tiếp tục bị ngạt khí là rất cao, làm gia tăng số nạn nhân trong cùng một vụ tai nạn.

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