COVID-19 tăng trở lại, Bộ Y tế khuyến cáo chủ động phòng bệnh hô hấp

Chiều 28/7, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy, số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các trường hợp mắc nặng hoặc tử vong do COVID-19.

Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1, một dòng phụ của Omicron, đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm bệnh diễn tiến nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Theo Cục Phòng bệnh, Việt Nam đang bước vào thời điểm nghỉ hè và cao điểm du lịch. Nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người gia tăng, kéo theo nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp.

Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động diễn ra trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những điều kiện thuận lợi để virus phát tán và lây lan.

Trong khi đó, cúm mùa vẫn lưu hành quanh năm tại Việt Nam và thường có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa Hè - Thu. Cả COVID-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại những nơi đông người như phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các điểm du lịch.

Người bệnh điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Ảnh: BVCC

Cục Phòng bệnh đánh giá hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn người mắc COVID-19 hoặc cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở các nhóm nguy cơ cao, gồm: Người cao tuổi; Trẻ nhỏ; Phụ nữ mang thai; Người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác; Người suy giảm miễn dịch; Người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Đây là những đối tượng cần đặc biệt chủ động phòng bệnh nhằm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong khi mắc COVID-19 hoặc cúm mùa.

Hiện Cục Phòng bệnh đang phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và các viện chuyên ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch, theo dõi số ca mắc, số ca nhập viện, trường hợp nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 để kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp phòng bệnh - Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cũng cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. -Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, đồng thời hạn chế đưa tay lên mắt, mũi và miệng. - Giữ nơi ở và nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người. - Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền cũng góp phần tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng. - Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. -Đối với các trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

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