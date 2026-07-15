Dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội gia tăng, cảnh báo nguy cơ bùng phát

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội,trong tuần qua (từ ngày 3/7 đến ngày 10/7), toàn thành phố ghi nhận 74 ca mắc sốt xuất huyết tại 35 phường, xã; trong đó có Hà Đông, Phú Thượng, Dân Hòa, Đông Ngạc, Yên Nghĩa...; tăng 12 ca so với tuần trước (62 trường hợp).Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 629 ca mắc tại 96 xã phường, 0 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (365 ca mắc, 0 tử vong).

Ghi nhận 6 ổ dịch mới tại Bình Minh, Hoàn Kiếm, Hồng Vân, Lĩnh Nam, Yên Nghĩa, Ứng Thiên; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 23 ổ dịch, 8 ổ dịch đang hoạt động. Số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm và tiếp tục ghi nhận các ổ dịch mới, dự báo trong thời gian tới số mắc có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới.Ghi nhận 66 ca mắc tay chân miệng tại 44 phường, xã; trong đó có Hà Đông, Sơn Tây, Vật Lại, An Khánh...., giảm 26 ca so với tuần trước (92 trường hợp). Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 3.951 ca mắc, 0 ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (3.100 mắc, 0 tử vong). Không ghi nhận ổ dịch trong tuần, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 67 ổ dịch, hiện còn 01 ổ dịch đang hoạt động.

Cán bộ y tế kiểm tra các khu vực có ca mắc và ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động - Ảnh CDC Hà Nội

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc sởi, 6 ca ho gà và 37 ca COVID-19. Từ đầu năm đến nay, thành phố có 331 ca sởi, 68 ca ho gà và 307 ca COVID-19, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do các bệnh này.

Về bệnh dại, tuần qua không phát sinh ổ dịch mới trên động vật. Tuy nhiên, từ đầu năm đã ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó tại một số địa phương và tất cả người phơi nhiễm đều đã được điều trị dự phòng.

CDC Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục giám sát các khu vực có ca mắc và ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, đồng thời yêu cầu các trạm y tế tăng cường phát hiện, xử lý ca bệnh, đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch và vận động người dân tiêm chủng đầy đủ để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh mùa hè.